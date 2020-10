La Citroen Ami, quadriciclo elettrico della Casa francese, si presenta al pubblico italiano e lo fa alla Milano Design City nella speciale esposizione "Time To Be My Ami", aperta a tutti fino all'11 ottobre nello Spazio Quattrocento di via Tortona 31, a Milano.

Attraverso un allestimento creativo diviso in più spazi i visitatori possono scoprire il nuovo volto della mobilità urbana di Citroen, l'Ami che punta su originalità, personalizzazioni, praticità e nuove forme di noleggio, dalla classica mezz'ora del car sharing fino ai tre anni.

Come un modellino in scatola

Per conoscere meglio la Citroen Ami l'esposizione milanese propone un percorso molto intrigante e a "realtà invertita” che parte da quella esposta nella "miniature box”. Il modello in scala 1:1 in scatola ne richiama le dimensioni ultra compatte e la volontà di rivoluzionare la mobilità in città, anche con la sua costruzione simmetrica.

Allo stesso modo la "flat box”, cioè una scatola aperta e appesa alla parete dimostra le possibilità di personalizzazione contenute nelle quattro diverse colorazioni di accessori. Sempre gigante è poi lo speaker bluetooth esposto che, in dimensioni ridotte, rende sempre connessa la Citroen Ami. In questo caso si tratta di un altoparlante Boom 3 di Logitech da applicare al cruscotto.

Un cavo di ricarica gigante diventa un divano

Il visitatore trova poi una gigantesca presa di corrente che esemplifica la capacità di Citroen Ami di ricaricarsi ad una normale presa domestica a 220 volt. Il cavo che ha la grande spina all'estremità diventa un divano lungo 15 metri che si snoda negli spazi della mostra.

In un'altra sala c'è poi l'Ami Caffè, un corner è dedicato a tutti i pacchetti di colori e i sei kit di personalizzazione e un altro al merchandising Citroen di Ami acquistabile online nella boutique Citroën Lifestyle.

Anche per i quattordicenni

Ricordiamo che la Citroen Ami è una cittadina elettrica al 100% lunga 2,41 metri con un'autonomia di 70 km e una velocità massima di 45 km/h. Per la sua omologazione come quadriciclo leggero biposto può essere guidata anche dai ragazzi di 14 anni con patente AM e può essere sia acquistata che noleggiata.

La Citroen Ami può essere anche acquistata online e consegnata a domicilio o presso un punto di consegna prescelto dal cliente.