C’è una promozione che per Honda è più o meno simile da diversi mesi, e anche per ottobre viene riproposta su molte vetture della Casa: tra queste, la Honda CR-V Hybrid, dotata del sistema full hybrid con l’intelligent multi-mode drive, che permette anche la guida in elettrico.

La proposta di Honda si chiama Hybrid Bonus: vediamo l'applicazione di questa offerta su una CR-V 2.0 HEV Comfort eCVT. Il prezzo iniziale è di 37.150 euro, ma con 6.000 euro di sconto offerto dalla rete delle Concessionarie Honda, cala fino a 31.150 euro.

Il finanziamento richiede poi un anticipo di 8.320 euro e 47 rate da 249 euro (TAN 4,96%, TAEG 5,86%). Al termine, c’è la consueta rata finale, pari a 15.313,50 euro; entro 45 giorni dalla scadenza si può decidere, al posto del saldo in un’unica soluzione, di rateizzarne il pagamento, con un limite massimo di spesa, pari a 28.518,60 euro, e TAEG massimo del 6,13%.

Vantaggi

La CR-V 2 litri a ciclo Atkinson e con il supporto dell'elettrico viene a costare con lo sconto più di 30.000 euro, ma può essere acquistata con un anticipo di circa 8.300 euro, e soprattutto con rate piuttosto basse, da 249 euro al mese, con prima rata a 30 giorni. Da segnalare le garanzie Honda, a cominciare da quella standard di tre anni o 100.000 km.

Svantaggi

I costi fissi possono incidere sulla spesa finale, dall’apertura pratica ai bolli e alle spese mensili di 3.40 euro. Honda segnala che l’importo del finanziamento dipende dal prezzo del veicolo concordato tra Cliente e Concessionaria, in funzione della possibilità di eventuali scontistiche; in sostanza, può discostarsi un po’ rispetto all’esempio.

In sintesi