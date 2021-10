Nati inizialmente per diminuire nettamente consumi ed emissioni i powertrain ibridi plug-in sono ormai alla base della stragrande maggioranza di grosse auto sportive, che sfruttano il lavoro in sinergia del motore endotermico e del motore (o dei motori) elettrici che gli accompagnano. Si possono così raggiungere potenze mostruose, difficili da toccare utilizzando unicamente cilindri e pistoni.

Uno degli ultimi esempi in questo senso è la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, la prima ibrida plug-in del brand di Affalterbach capace di toccare 831 CV e la bellezza di 1.400 Nm di coppia, diventando la Mercedes più potente della storia, e dalla quale potrebbe derivare la nuova generazione di Mercedes Classe S 63 AMG, la super ammiraglia della Stella fotografata durante alcuni test.

Interni in cartone

Foto che che mostrano l'esterno della super Mercedes Classe S, con la griglia Panamericana (bombata e a listelli verticali) tipica delle incarnazioni più potenti delle auto della Stella, nuove appendici aerodinamiche, grossi cerchi in lega a nascondere (per quanto possibile) altrettanti immensi dischi freno e altre modifiche estetiche. Tutto nella norma insomma, tranne quando si entra in abitacolo.

I fotografi sono infatti riusciti a fotografare anche l'interno della Mercedes Classe S 63 AMG, i cui pannelli porta sono ricoperti da economicissimo e semplicissimo cartone ondulato. Una camuffatura che segue pannello e bracciolo, a nascondere ogni millimetro quadrato della superficie. Perché? Cosa ci sarà di così particolare lì sotto? Nulla di particolarmente rivoluzionario ci viene da pensare, probabilmente morbidissima pelle intervallata da inserti in fibra di carbonio o alluminio, come tradizione AMG impone.

Tanto, ma non da record

Tornando al motore, la prossima Mercedes Classe S firmata AMG non abbandonerà il V8 biturbo di 4 litri che però, come anticipato, non lavorerà più da solo ma in collaborazione con un elettrico sistemato al posteriore, per circa 700 CV di potenza e qualche decina di km di autonomia in modalità elettrica.

Il debutto dovrebbe avvenire verso l'inizio del 2022.