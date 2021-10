Negli ultimi anni le tendenza delle amministrazioni delle grandi città italiane è stata quella di introdurre progressivi limiti alla circolazione dei veicoli più inquinanti e Roma, da questo punto di vista, non fa eccezione.

Dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022 entrerà in vigore il divieto di spostamento all’interno della Fascia Verde e dell’Anello Ferroviario per i mezzi interessati dal provvedimento. Per quanto riguarda l'Anello Ferroviario sarà vietato l'acceso anche ai modelli a gasolio Euro 3.

I veicoli interessati

Lo stop è necessario, secondo il Comune, in quanto il traffico cittadino è responsabile di una quantità considerevole di emissioni inquinanti all’interno della Capitale, tra cui viene segnalato il superamento del valore limite per il biossido di azoto previsto dalle normative.

Questi i veicoli che non potranno circolare nelle zone oggetto del provvedimento:

In Fascia Verde (dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Benzina Euro 0 e Euro 1

e Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2

Nell'Anello Ferroviario (dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Benzina Euro 2

Diesel Euro 3

Le deroghe previste

Il Comune di Roma concede delle deroghe per consentire la circolazione veicolare ad alcune categorie. Ve le elenchiamo nel dettaglio:

veicoli con contrassegno per persone disabili

veicoli che operano nei seguenti servizi: polizia, sicurezza, emergenza sociale, soccorso (anche quello stradale), pronto intervento acqua, luce, gas, telefono, impianti per la regolazione del traffico e trasporto salme

veicoli adibiti al trasporto pubblico cittadino

veicoli destinati al trasporto, allo smaltimento rifiuti e tutela igienico-ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione Civile e agli interventi urgenti di ripristino del decoro urbano.

veicoli utilizzati per il trasporto di partecipanti ai cortei funebri.

veicoli provvisti di targa C.D, S.C.V. e C.V.

veicoli utilizzati per il trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché forniti di contrassegno dell'Ordine dei medici.

veicoli BI-FUEL (Benzina/GPL o metano), anche trasformati, con alimentazione GPL o meno.

veicoli regolamentati ai sensi della deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018.

Le motivazioni

