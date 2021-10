In origine era una piccola ed economica auto a due porte disegnata da Sir Alec Issigonis per la British Motor Company. Oggi è per molti la “stilosa” compatta prodotta dal marchio BMW.

In occasione dei 20 anni dalla rinascita del modello voluta dal costruttore bavarese, MINI presenta alla fiera internazionale Lucca Comics & Games un’opera artistica che ne omaggia la storia.

20 anni di storia

L’installazione, nata dalla creatività degli street artist romani Solo & Diamond, prende il titolo “THE BIG LOVE” ed è in mostra presso il Palazzetto dello Sport di Lucca per il tradizionale festival dedicato al mondo dei fumetti, in svolgimento dal 29 ottobre al 1 novembre.

Nella rappresentazione si vede una John Cooper Works, la versione più sportiva del tradizionale modello MINI caratterizzata dalle tradizionali strisce sul cofano, mentre spinta a tutta velocità salta attraverso un cuore creato da due mani che parte dalla lettera “E” di “LOVE”, un omaggio a coloro che hanno contribuito al successo dell'auto in Italia e non solo.

Installazione ecosostenibile

Il volto della ragazza presente nell’opera richiama la campagna BIG LOVE – We’re different but pretty good together, quella con cui il marchio si fa promotore della diversità in tutte le sue forme, a partire dall’accoglienza di pensieri innovativi e nuove idee, indipendentemente dalla loro provenienza.

A proposito di sostenibilità, il disegno ha delle parti realizzate con la speciale vernice Airlite, una tintura in polvere che è in grado di attivarsi a contatto con la luce per depurare l’aria dall’inquinamento presente in ambienti interni ed esterni, sanificando le pareti da batteri e virus e eliminando le sostanze tossiche.

Valori comuni

È la terza volta che MINI presenzia al Lucca Comics & Games, un’occasione di raduno per gli appassionati di fumetto da tutto il mondo, senza distinzione, che quest'anno il marchio inglese sfrutta per dare sfogo alla propria creatività con la rappresentazione dedicata al modello John Cooper Works.

Un evento che per Stefano Ronzoni, Direttore di MINI Italia, condivide con il costruttore britannico l'assenza di barriere in modo tale da permettere che "tutti quanti possano esprimersi nel migliore dei modi, tenendo sempre a cuore le peculiarità e le differenze di ciascuno”.