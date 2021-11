Ci sono ancora Case che hanno a listino vetture di piccole dimensioni, sulle quali non mancano nel mese di novembre delle offerte interessanti: guardando ai modelli coreani, la Kia Picanto può arrivare a un listino iniziale di 9.800 euro, con il finanziamento Scelta Kia Special, e senza necessità di rottamazione.

Il listino iniziale di 12.950 euro può infatti scendere a 10.500 euro senza il finanziamento, ma con l’importo ancora più basso di 9.800 euro si può pagare un anticipo di 2.800 euro, e proseguire con 35 rate mensili da 110 euro (TAN 3,96%, TAEG 7,20%).

Al termine c’è la consueta maxi rata da 4.791,5 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto. Anche se sono facoltative, in questi importi sono anche comprese due assicurazioni: una polizza furto e incendio, completa anche di copertura atti vandalici, cristalli e assistenza veicolo, e una polizza kasko, pneumatici e assistenza stradale.

Vantaggi

Il prezzo di attacco per la Kia Picanto Urban è inferiore a 10.000 euro, con le rate che superano di poco i 100 euro al mese. L’anticipo è facilmente sostituibile con il valore di una permuta, e anche la rata finale non è troppo alta in caso di riscatto. In più, Kia aggiunge anche una copertura assicurativa completa, facoltativa, ma sicuramente interessante.

Svantaggi

La Picanto Urban non è alla base della gamma, perché rispetto alla City, che costa 600 euro in meno, aggiunge radio e cinque posti; tuttavia ci sono altre Picanto più accessoriate, che costano un po’ di più. A questo si devono aggiungere pacchetti di optional, verniciatura non standaard e oneri finanziari.

In sintesi