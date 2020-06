La Kia Picanto restyling che sarà commercializzata in Europa nel terzo trimestre del 2020 propone un design "rinfrescato" soprattutto per lo sportiveggiante allestimento GT-Line e la X-Line dal look crossover che montano le luci diurne a LED.

Oltre a una più ampia serie di personalizzazioni e nuovi cerchi in lega, la Kia Picanto 2020 offre anche modifiche a livello di infotainment, inediti rivestimenti interni e soprattutto nuovi motori della famiglia "Smartstream", 1.0 a benzina da 67 e 100 CV. Per la prima volta sarà anche disponibile un cambio manuale robotizzato AMT a 5 marce.

Cambia faccia e diventa più grintosa

Il lavoro di aggiornamento fatto al frontale della Kia Picanto restyling è particolarmente evidente sui modelli GT-Line e X-Line e parte dalla griglia "tiger nose" ridisegnata la cui cornice cromata continua all'interno dei fari.

Le nuove prese d'aria sul paraurti diventano particolarmente grintose sulla GT-Line, mentre nella X-Line lasciano spazio ad uno scudo in plastica nera e metallizzata.

Quattro lampade a LED per le luci diurne disegnano una nuova firma luminosa, così come i fari posteriori sempre a LED. A questo si aggiunge la scelta fra 10 diversi colori di carrozzeria e i cerchi in lega da 14 o 16 pollici di diametro.

Schermo da 8"

Dentro la Kia Picanto restyling si notano il nuovo sistema di infotainment centrale su schermo touch da 8" con navigatore (prima era da 7") e il display del computer di bordo da 4,2". A seconda degli allestimenti la Picanto 2020 offre diversi tipi di rivestimenti interni aggiornati sia in tinta unica che bicolore.

Nuovi motori 1.0 benzina con 67 e 100 CV

Del tutto nuovi sono i motori Smartstream della Kia Picanto restyling che promettono di ridurre consumi ed emissioni di CO2. Di base c'è il 1.0 aspirato da 67 CV, ma salendo di potenza si può avere il turbo 1.0 T-GDi da 100 CV. Entrambi hanno un nuovo sistema di gestione di raffreddamento della camera di scoppio ITMS (Integrated Thermal Management System), mentre il 1.0 T-GDi sfrutt anche un'efficiente sistema d'iniezione della benzina a 350 bar di pressione.

Per la prima volta la Kia Picanto restyling può montare il nuovo cambio automatico AMT, un manuale robotizzato a 5 rapporti che semplifica le componenti e riduce i costi per il cliente.

La connettività non le manca

Di serie sulla Kia Picanto 2020 c'è anche la connettività evoluta UVO Connect "Phase II" che permette di collegare via Bluetooth due diversi dispositivi mobili e integrare la connettività Apple CarPlay e Android Auto.

Fra le altre funzioni dell'infotainment di bordo ci sono i servizi live come il meteo e il traffico in tempo reale sul navigatore e la possibilità di interfacciarsi con la UVO app sullo smartphone per diverse altre funzioni come la programmazione dei viaggi e le segnalazioni di manutenzione.

Ausili alla guida da grande

A livello di ausili alla guida si segnala la presenza a bordo, a seconda degli allestimenti, la frenata d'emergenza con rilevamento pedone, l'allerta angolo cieco, il mantenimento al centro della corsia e il monitoraggio della stanchezza guidatore.

Non mancano nemmeno l'allarme traffico posteriore in retromarcia, con frenata automatica, l'assistente alle partenze in salita e numerosi sistemi di stabilizzazione della vettura in curva e rettilineo come il Torque Vectoring By Braking,il Cornering Brake Control (CBC) lo Straight-line Stability (SLS). Resta confermata l'ormai classica garanzia Kia di 7 anni o 100.000 km.