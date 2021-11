Pian piano si torna alla normalità e gli eventi cancellati con un colpo di spugna dalla pandemia ricompaiono in calendario, con le date dal 21 al 24 aprile 2022 occupate dalla dodicesima edizione di Terre di Canossa, evento dedicato alle auto storiche con un percorso che si snoda tra Toscana e Liguria, ad attraversare dolci colline e affascinanti strade affacciate sul mare, percorrendo anche passi di montagna e antichi borghi.

Un appuntamento lungo circa 600 km organizzato da Canossa Events, che con l'edizione 2022 porta numerose novità sia per i partecipanti sia per il pubblico, senza dimenticare il sempre più attuale tema dell'ambiente.

Percorso confermato

La partenza della gara, trasformata in Regolarità Turistica per la quale sono previste le classiche prove a cronometro e di media, si svolgerà come di consueto da Salsomaggiore Terme, con la cena di gala del 21 sera firmata da uno chef stellato del territorio all'interno della cornice del Palazzo dei Congressi. Da lì si attraverseranno i Passo Cento Croci e Passo Pradarena, per arrivare poi nelle affascinanti Cinque Terre. Alle 8.30 del 22 aprile è prevista la partenza della prima tappa, con arrivo presso il Golfo dei Poeti, per poi ripartire alla volta della Riserva Naturale dell'Occhiarella.

Il 23 aprile alle 9.00 inizierà la seconda tappa che porterà la carovana ad inerpicarsi sulle Alpi Apuane, scendendo poi verso la Versilia, fino a raggiungere prima Lucca e successivamente Pisa, con pranzo previsto a Forte dei Marmi, da dove si farà rotta vero la Valle del Serchio in Garfagnana.

L'ultima tappa del 24 aprile attraverserà il Passo della e le Terre Matildiche, per poi terminare il percorso a Quattro Castella, dove si trovano alcuni dei più famosi castelli di Matilde di Canossa.

Un'occasione per gli equipaggi di passare in mezzo ad alcuni dei più affascinanti scorci dell'Italia, con la novità dell'apertura a codriver di età compresa tra 14 e 18 anni. Aspiranti piloti pronti ad affiancare gentlemens driver provenienti da tutto il mondo, a bordo di vetture storiche di svariati brand.

Attenzione all'ambiente

In un periodo dove le tematiche relative all'ambiente e al contenimento delle emissioni, anche con l'edizione 2022 Terre di Canossa segue il protocollo CarbonZero, che prevede l'adozione di numerose azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale, con la piantumazione di nuovi alberi sull'Appennino Tosco-Emiliano per controbilanciare l'impatto ambientale dell'evento.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di Terre di Canossa.