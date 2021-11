Come ogni anno allo scoccare del 15 novembre gli italiani devono farsi trovare pronti con gomme invernali o catene da neve per le proprie auto, a rispettare la legge che per 5 mesi - l'ordinanza termina il 15 aprile - obbliga gli automobilisti che circolano per alcune strade e autostrade dello Stivale ad avere dotazioni invernali.

Se infatti sono in molti ormai a montare gomme invernali o 4 stagioni, per essere a posto basta anche solamente avere le catene da neve a bordo, soluzione da una parte più comoda ed economica ma anche meno sicura per chi guida e gli altri automobilisti.

Gomme invernali o catene

Il funzionamento delle gomme invernali, come suggerisce il nome, permette infatti di ottenere una maggiore sicurezza non solo su strade innevate ma anche con freddo e pioggia, grazie alla speciale mescola più morbida che garantisce una miglior aderenza al terreno. Le catene da neve sono invece utili in situazioni di abbondante neve o fondi pesantemente ghiacciati e convengono a chi vive in zone particolarmente calde, dove la temperatura non scende sotto i 10°.

Circolare su un asfalto troppo caldo rispetto alle condizioni d’uso per cui sono progettate infatti non solo degrada precocemente il battistrada delle gomme invernali, ma ne peggiora le prestazioni (spazi di arresto, tenuta di strada, motricità, efficienza…) e, quindi, la sicurezza.

Si può poi optare per le gomme "4 stagioni" (all season per dirla all'inglese), con disegno e mescola che permettono di ottenere un buon grado di tenuta in tutte le situazioni.

L'obbligo di gomme invernali o catene da neve a bordo poi non vige su tutto il territorio nazionale, ma unicamente su alcune strade, seguendo ordinanze regionali, provinciali o comunali, con rinnovo annuale automatico in alcuni casi, mentre per altre non è prevista la scadenza.

Gomme invernali o 4 stagioni?

(Quasi) ovunque

Praticamente tutte le regioni italiane hanno ordinanze per le dotazioni invernali, a esclusione di Puglia, Basilicata e Sardegna. La Valle d'Aosta è l'unica regione dove l'obbligo è esteso su tutte le strade, mentre in Sicilia e Calabria l'ordinanza riguarda 1 provincia a testa, rispettivamente Messina e Cosenza. Per la lista di tutte le ordinanze, regione per regione, potete visitare il sito Pneumatici Sotto Controllo.

Gomme invernali, le multe

Se si viene beccati a circolare sprovvisti di dotazioni invernali su strade dove vigono ordinanze sull'obbligo di gomme invernali scatta la multa: da 39 a 159 euro e all'interno di centri abitati, 80 a 318 euro fuori dai centri abitati. In caso di recidiva c'è un aumento di 85 euro della sanzione, assieme alla decurtazione di 3 punti sulla patente.