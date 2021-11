La 8 Ore del Nürburgring si svolgerà questo weekend e sarà la più lunga gara della Le Mans Virtual Series tra quelle finora disputate. Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games e Automobile Club de l'Ouest.

Il terzo dei cinque round della stagione 2021-22, che si concluderà con la 24 Ore di Le Mans Virtual nel gennaio del 2022, rappresenterà la sfida più impegnativa per i 114 piloti professionisti e virtuali che partecipano a bordo di 38 prototipi e vetture GTE sul famoso e difficile Nordschleife, il circuito tedesco lungo 21 km. (QUI la lista completa).

Con oltre 100 curve, salite e discese da cardiopalma, scollinamenti cieche e strette vie di fuga, il tracciato può facilmente ingannare anche i piloti più esperti, quindi gli spettatori possono aspettarsi molta azione.

La trasmissione in diretta sarà commentata della voce del FIA World Endurance Championship, Martin Haven, insieme a Chris McCarthy e Lewis McGlade. L'evento inizierà alle 13:30 del 13 novembre. Tutti i dettagli su come seguire e sintonizzarsi sulla trasmissione e tutta l'azione sono riportati nell'immagine di copertina e nelle informazioni fornite di seguito.

I primi due round del campionato endurance più importante del mondo eSports sono stati ricchi di azione, con gare ravvicinate e imprevedibili sia nella categoria LMP che in quella GTE. Il pilota n. 4 Floyd ByKolles Burst è attualmente in cima alla classifica LMP con un vantaggio di soli due punti.

Tuttavia il Team Readline n. 123, vincitore del round di Spa, e la loro formazione di piloti di punta, inclusi Felix Rosenqvist (proveniente dalla Indycar) e Bono Huis (campione della rFactor2 Formula Pro Series 2021) spingerà forte per ottenere la seconda vittoria consecutiva. A inseguirli da vicino c'è la GPX Rebellion Williams n. 22, che questo weekend schiera il pilota di riserva del team Williams F1, Jack Aitken.

Nella categoria GTE il duello è ancora più serrata con il Porsche Esports Team n. 91 e il BMW Team Redline n. 71 entrambi in testa alla classifica dopo una vittoria e un secondo posto ciascuno. Le Aston Martin, Corvette e Ferrari ammesse saranno tutte in lotta per ottenere più punti questo weekend e la contesa nella classe sarà più combattuta che mai.

La Le Mans Virtual Series riunisce piloti reali di altissimo livello, come Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne e Louis Deletraz e alcuni dei migliori piloti virtuali del mondo che gareggiano insieme in cinque eventi endurance. Ogni gara dura tra le quattro e le 24 ore e si conclude con la 24 Ore di Le Mans Virtual, che si svolgerà dal vivo all'Autosport International Show di Birmingham, nel Regno Unito, nel gennaio 2022.

Le gare potranno essere seguite, in diretta e senza interruzioni, secondo il seguente calendario:

Venerdì 12 Novembre: (ore italiane)

19:00 Qualifying show live (non disponibile sui canali WEC or 24 Heures du Mans)

19:10 – 19:30 Qualifiche GTE

19:40 – 20:00 Qualifiche LMP

Sabato 13 Novembre:

10:00 – 12:00 Warm up

13:30 Le Mans Virtual Series show live

14:00 8 Ore del Nürburgring - Gara