Mediamente gli appassionati sono quasi dipendenti dal guardare video di vecchie auto sporche e logore che vengono lavate, ripulite e riportate in forma con il car detailing. Crea una certa soddisfazione vedere conciatissime vecchiette migliorare dopo ogni passata d'acqua e di prodotti specifici.

Ne abbiamo viste di tutti i colori, con moltissimi detailer professionisti, ma forse col video qui sotto viene infranto un record: la Ford Model A protagonista è probabilmente l'auto più anziana mai vista a sottoporsi al trattamento. La data di immatricolazione recita infatti 1929: 92 anni, di cui 8 passati abbandonata da qualche parte in Connecticut (USA). Era proprio l'ora di una sciacquata.

92 anni e non sentirli

Il team di Ammo NYC è stato invitato a lavare la Ford ultranovantenne e ha documentato il tutto nel video qui sotto. Gli specialisti detailer hanno raggiunto Ted, proprietario del veicolo, e l'hanno aiutato a tirare fuori la Model A dagli alberi.

Ed ecco la spettacolarità degli indistruttibili motori dell'anteguerra: dopo alcune piccole - e relativamente semplici - riparazioni, la Ford del 1929 si è messa in moto, pronta per andare all'officina di detailing.

Va detto però che questa non è una Model A a tutti gli effetti: è il cosiddetto Doodlebug Tractor, e cioè un modo economico per farsi un trattore negli Anni '40 usando le Ford Model A e Model T come base. La particolarità di questo esemplare risiede nel fatto che è stato realizzato a mano anziché usare il kit esistente. Il prezzo della trasformazione era di circa 20 dollari all'epoca, equivalenti a circa 400 dollari attuali - vale a dire 350 euro al cambio.

Naturalmente l'idea di base non è quella di un restauro completo del veicolo, ma semplicemente una bella lavata profonda e uno strato protettivo per rallentare il diffondersi della ruggine. Probabilmente con questi piccoli accorgimenti potrebbe funzionare per mezzo secolo ancora, se non un altro centinaio d'anni, considerata la robustezza dei motori Ford dell'epoca.

Larry, del Team di Ammo NYC, è ben felice di lavorare su una rarità del genere:

"Penso sia semplicemente fantastico. Amo l'idea che il proprietario userà ancora la sua Model A Doodlebug Tractor, ne sono veramente entusiasta."

Fra l'altro c'è un metodo di lavaggio speciale, che non abbiamo mai visto prima: il lavaggio con lo Scotch Brite. Nel complesso, fra l'auto, la storia e le tipologie di lavaggio, il video qui sopra è una vera chicca per gli appassionati e i curiosi.