Forse in pochi ricordano l’Aston Martin Bulldog, il prototipo presentato nel 1979 dal marchio inglese che risultava essere all’epoca l’auto più veloce al mondo con i suoi 309 km/h.

L’originale concept, fresco di restauro, è stato visto aggirarsi per le strade di Londra dallo youtuber TheTFJJ che ha lo ha immortalato in un video in compagnia di altri due rari modelli quali la Bizzarrini 5300GT Strada e la Bentley Continental GT Zagato.

One-off dallo stile originale

Nel piano originale di Aston Martin la Bulldog sarebbe dovuta essere prodotta in 10-15 unità, ma in realtà ne fu realizzato un solo esemplare. Il design a cuneo con le caratteristiche portiere ad ali di gabbiano è opera di William Towns, mentre il responsabile del progetto era Mike Loasby, l’ingegnere capo che successivamente approdò alla DeLorean. Non a caso è possibile notare una certa somiglianza tra la Bulldog e la DMC-12 arrivata un paio di anni dopo.

Sicuramente lo stile dell’auto era davvero particolare, forse troppo, per l’epoca, visto che le forme risultano futuristiche anche per gli standard odierni. A spingere la Bulldog oltre i 300 km/h, poi, ci pensava un motore titubo da 5,3 litri che erogava una potenza di 608 CV e una coppia di 678 Nm, valori eccezionali per un modello di fine Anni '70.

Il restauro le regala velocità in più

Ora di proprietà di Philpp Sarofim, la supercar è stata restaurata dagli specialisti di Classic Motor Cars con l’obiettivo di farle superare i 322 km/h. Per raggiungere lo scopo l'auto è stata dotata di un nuovo sistema di iniezione del carburante, una trasmissione rinforzata e persino di un sistema di sollevamento del frontale.

Al momento il propulsore V8 necessita ancora di una messa a punto per portare la potenza a quota 650 CV, ma una volta ultimato il restauro il pilota Aston Martin, Darren Turner, si metterà al volante e proverà a raggiungere la velocità massima prefissata. Ricordiamo che il modello della Casa più veloce di sempre è la Valkyrie, recentemente entrata in produzione, che è capace di spingersi fino a 402 km/h.