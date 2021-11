A inizio anno Hot Wheels ha fatto partire un concorso speciale chiamato Legends Tour, chiedendo alle persone di proporre la propria auto come potenziale nuovo modellino della gamma. La vincitrice del concorso sarebbe diventata a tutti gli effetti parte della collezione 2022, come modellino in scala 1:64.

Quasi un anno e numerosi eventi intermedi dopo, l'Hot Wheels Legends Tour è giunto alla tappa finale al Jay Leno's Garage, con 10 finalisti fra cui scegliere. E la vincitrice è stata la ultra-modificata Volvo P1800 Gasser del 1969 di Lee Johnstone. Pronti a vederla nella collezione Hot Wheels 2022?

Una Volvo da drag race

La Volvo vincitrice è modificata a dir poco, tanto da non sembrare quasi una P1800. D'altro canto, si tratta di una HotRod Gasser: sotto il cofano c'è un motore Chevrolet 454 CID sovralimentato. E come ci si aspetterebbe da una HotRod, l'assetto è rialzato per far spazio alle gigantesche ruote posteriori da dragster, dando all'auto un aspetto tipicamente da Gasser.

Se vi chiedete il perché di queste modifiche "strane" per i gusti europei, sappiate che le Gasser devono essere auto estremamente veloci per le gare di accelerazione - qualcosa a cui gli americani sono molto legati, benché il proprietario in realtà venga dall'Inghilterra.

La P1800 di Johnstone si è fatta strada dalle selezioni dell'Hot Wheels Legends Tour nel Regno Unito, arrivando fino alla finale dove ha poi confermato la sua vittoria assoluta. Va così ad unirsi alla Nash Metropolitan 1957, alla Pontiac Firebird Widebody 1970 e alla 2Jetz, vincitrici di altri Legends Tour.

Un po' di storia

Per gli amanti delle classiche, la Volto P1800 è probabilmente un'auto molto bramata per le sue linee filanti, la forma da coupé e uno stile elegante tipico delle italiane Anni '60.

A fine Anni Cinquanta, Volvo decise di mettere in produzione una coupé 2+2 dato che nella propria gamma mancava una vettura sportiva. Il prototipo si basava sulla berlina 120 Amazon, ma il disegno della linea venne affidato alla Frua di Torino.

All'epoca infatti il design automobilistico Made in Italy era uno dei più bramati al mondo, da qualunque marchio: per rendere l'idea, anche Mazda dal Giappone chiese all'Italia di disegnare la sua coupé a motore rotativo Wankel, poi giunta sul mercato con il nome italiano "Luce".

La Frua di Torino realizzò un'originale coupé a tre volumi, dotata di ampie pinne posteriori. L'impiego del pianale accorciato della 120 Amazon fece rimanere la disposizione a motore anteriore longitudinale e trazione posteriore, con un quattro cilindri 1.8 sotto il cofano (da cui il nome "1800"). Entrò in produzione nel 1961.

Dopo un restyling, aumenti di potenza e anche della cilindrata che arrivò a 2.0 litri - il nome rimase "1800", ma vennero aggiunte lettere successive per distinguerle, come 1800S e 1800E - la Volvo P1800 uscì di listino nel 1973.

Tutt'oggi è detentrice di un record mondiale: nel 1966 un uomo statunitense, Irv Gordon, ne comprò una e non smise mai di guidarla. Alla data del decesso del signor Gordon, il 17 novembre 2018, l'odometro segna 3.260.257 miglia - pari a oltre 5.245.000 km. L'auto è presente con il dato certificato (in precedenza a quella data) di 4.890.992 km percorsi nel libro dei Guinness dei Primati.