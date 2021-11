La settimana del Black Friday è diventato un appuntamento fisso per ogni settore. Da diverso tempo anche il mondo dell’automotive organizza iniziative specifiche in occasione di questa ricorrenza e una delle più importanti di quest'anno è la campagna “Black Week for a Better Planet” di FCA Bank e Leasys.

In Italia e in altri nove Paesi europei sono previste una serie di offerte speciali per i modelli elettrificati.

La carta FCA Bank

La promozione di FCA Bank riguarda la carta di credito. Chi farà richiesta della carta entro il 30 novembre potrà beneficiare della quota annuale gratuita per sempre. Per ottenere la gratuità, comunque, è necessario spendere almeno 1.500 euro all’anno.

Tramite la carta FCA Bank si può accedere in anteprima a sconti e offerte riguardo alla mobilità sostenibile. Tra queste c’è il 15% di sconto sul canone e il dimezzamento del deposito cauzionale sul noleggio a breve termine e sul car sharing elettrico di LeasysGO!.

Le offerte per ibride ed elettriche

Le promozioni di Leasys, invece, riguardano il noleggio a lungo termine tramite la formula Noleggio Chiaro. Si può scegliere una Jeep Compass con motorizzazione ibrida plug-in 4xe da 190 CV e allestimento Longitude a 369 euro al mese IVA inclusa con un anticipo di 4.990 euro.

Jeep Compass 4xe Peugeot 3008 Hybrid 225 Fiat 500 elettrica

In alternativa, è disponibile la Peugeot 3008 Hybrid e-EAT8 con powertrain ibrido plug-in da 225 CV e Allure Pack a 499 euro al mese IVA inclusa e un anticipo di 3.990 euro.

A queste offerte, se ne aggiunge una per il noleggio a breve termine proposta da e-CarCloud. Fino al 29 novembre chi è interessato all’abbonamento per la Fiat 500 elettrica può ottenere uno sconto del 30% sul costo del voucher Amazon di iscrizione al servizio per un totale di 139 euro invece che 199 euro.