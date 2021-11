Ormai è un fatto: gli incentivi statali presenti nella prima parte dell’anno sono ormai terminati. In realtà, le Case hanno elaborato strategie, come l’acquisto preventivo delle vetture con l’ultimo rifinanziamento, per cercare di accaparrarsi gli ultimi sconti, e fornire stock di auto scontate; tuttavia, sta gradualmente scomparendo il riferimento all'ecobonus rottamazione nelle promozioni ufficiali.

A questo punto, si è ritornati già dai primi giorni del mese a proporre offerte più simili a quelle del periodo anteriore agli incentivi statali. Lo sconto generale è di solito un po’ più basso, e per alcune categorie di vetture anche in modo consistente; tuttavia, non sempre è obbligatoria la rottamazione, e l’eventuale anticipo può essere compensato con una permuta.

Inoltre, alzando strategicamente la maxi rata finale, quasi sempre le rate mensili mantengono importi sostenibili e non molto diversi da prima: le offerte sono ancora più convenienti quando sono accompagnate da servizi aggiuntivi, come assicurazioni, manutenzione e assistenza, al pari di un noleggio a lungo termine.

Offerte auto di novembre 2021

Sconti più bassi, ma nuove iniziative

Certamente, gli sconti proposti dalle Case in questo periodo sono condizionati dall’assenza della disponibilità di Ecoincentivi: soprattutto per la categoria di vetture meno inquinanti, non sono previsti a novembre sconti sul listino particolarmente importanti, e qualcuno indica ancora il prezzo in offerta detraendo l’incentivo statale di 1.500 euro, difficilmente recuperabile.

Nell’arco del mese, anche in più fasi -come ad esempio hanno fatto Opel, Fiat e Lancia, c’è stata quindi una trasformazione delle offerte ufficiali, escludendo sì gli incentivi, ma anche vincolando meno alla rottamazione: sempre più spesso le proposte non prevedono auto da rottamare, o includono anche la permuta come possibilità.

Questo significa che la restituzione di una vettura con un po’ di valore può coprire i costi dell’anticipo, che mediamente è più elevato rispetto a prima. Solo qualche esempio, tra le promozioni analizzate, per capire ciù o meno gli ordini di grandezza nelle promozioni di novembre:

Citroen C5 X PureTech: listino 33.250 euro, listino scontato 27.550 euro, anticipo 8.644 euro senza permuta o rottamazione

Opel Astra 2020: listino 22.500 euro, listino scontato 21.500 euro, anticipo 5.700 euro

Toyota Yaris 1.0 benzina: listino 18.300 euro, listino scontato 16.300 euro, anticipo 4.550 euro

Volkswagen Tiguan 1.5 benzina: listino 32.300 euro, listino scontato 30.929 euro, anticipo 7.500 euro senza permuta o rottamazione

Un caso un po’ anomalo è quello di Alfa Romeo, che propone stock limitati di vetture sempre molto scontate, anche se le indicazioni nel sito ufficiale non sono sempre chiarissime: per una Giulia turbodiesel 160 CV, ad esempio, lo sconto iniziale è di 9.250 euro, così come nel mese di ottobre.

Alcuni esempi di anticipo zero

Sono sempre piuttosto rare, ma ci sono ancora proposte con anticipo zero; nessuna delle offerte analizzate, invece, indica il tasso zero: il TAN medio si aggira intorno al 4-5%. Un paio di esempi che non prevedono il versamento di un anticipo:

Fiat 500X Cult 1.0: listino 22.100 euro, listino scontato 16.500 euro, nessun anticipo, 12 rate da 175 euro e 84 rate da 247 euro a copertura totale del credito

Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost: listino 23.250 euro, listino scontato 18.000 euro, nessun anticipo, 36 rate mensili con TAN al 2,45% più maxi rata

Da segnalare, nel caso di Fiat, il ritorno alla supervalutazione dell’usato: in questo caso, vengono proposti 1.000 euro in più rispetto ad una quotazione specifica, e con l'auto in condizioni ottimali.

Qualche vantaggio in più compreso nel prezzo

Come già visto in ottobre, anche per il mese di novembre uno dei metodi utilizzati per attirare potenziali clienti è quello di includere nella rata alcuni servizi aggiuntivi, oppure proporre qualche sconto in più.

Sono inoltre ricomparsi alcuni vantaggi del primo periodo di emergenza Coronavirus, come ad esempio le prime rate praticamente gratuite. Solo qualche esempio, tra i tanti analizzati:

Dacia Duster Prestige UP: finanziamento protetto, pack service con assicurazioni e manutenzione ordinaria

Ford Ecosport: assicurazione guida protetta, copertura New 4 Life

Nissan Juke: prime due rate a un euro

Opel Astra 2020: Flexcare Silver per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria

Renault Twingo: finanziamento protetto, pack service con assicurazioni ed estensione di garanzia

Seat Leon: due anni di garanzia aggiuntiva fino a un massimo di 40.000 km

Suzuki Swace: tre tagliandi di manutenzione ordinaria, tre anni di assicurazione furto e incendio in caso di adesione al finanziamento Suzuki Solutions Noproblem

Volkswagen Tiguan: estensione di garanzia fino a 4 anni totali o 80.000 km

Come anticipato in ottobre, continuano le promozioni sull’utilizzo dei sistemi online di acquisto o prenotazione, con qualche piccola variante: per esempio, se Opel offre sempre 750 euro in caso di richiesta di preventivo con il form online, i marchi ex-FCA, come Fiat, Jeep e Lancia, regalano invece due tagliandi nel prezzo.

Attenzione alle consegne

C’è da aggiungere che praticamente tutte le Case prevedono servizi di ricerca delle vetture usate revisionate dalle concessionarie ufficiali, attraverso moduli in rete; ma in particolare nel mese di novembre ci sono spesso indicazioni specifiche sulle auto in pronta consegna, da Renault a Citroen, da Hyundai a Opel, solo per citarne alcune.

Questo ha sicuramente a che fare con le difficoltà legate alla produzione di veicoli nuovi per la crisi del chip e di altre componenti, che si riflette sui tempi di consegna, ma anche sui listini stessi.

Cominciano quindi a comparire offerte che puntano proprio a sottolineare la disponibilità rapida delle vetture; tra queste rientrano sicuramente le numerose proposte destinate solo a modelli in stock, ma in altri casi emergono dettagli interessanti:

Dacia propone la Duster nello specifico allestimento Prestige UP che, oltre all’equipaggiamento più completo e al prezzo scontato, viene espressamente indicato come disponibile in tempi rapidi

Toyota promuove le Yaris con contratto sottoscritto entro il 30/11/2021, ma solo per vetture immatricolate entro il 31/05/2022

Il mese del Black Friday

Novembre, infine, è il mese del Black Friday, ossia il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, che quest’anno cade il 26 novembre, e che come di consueto è collegato negli Stati Uniti ad offerte di ogni genere, come inizio del periodo dello shopping natalizio.

Una tradizione ormai presente anche da noi, a cominciare dalle offerte online, che coinvolge anche le automobili. Il primo marchio ad annunciare un’offerta specifica è ovviamente l’americana Jeep, che propone per tutto il mese di novembre sconti fino a 7.000 euro sui modelli 4xe ibridi e a trazione integrale.

E' comunque sempre bene controllare in quel periodo le offerte, alcune dell'ultimo minuto, nei siti ufficiali e nelle concessionarie.