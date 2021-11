Le offerte di Nissan per il mese di novembre presentano alcune differenze rispetto alla concorrenza, non solo per l’aggiunta di servizi alle rate, ma anche per il ritorno di una particolare forma di sconto: le prime due rate a un euro.

Sulla Nissan Juke, infatti, ritorna la buona abitudine di qualche mese fa, quando le prime rate non venivano pagate, o avevano un valore simbolico come in questo caso, oppure venivano rimborsate dopo il pagamento.

In questo caso, in realtà permane il normale finanziamento Intelligent Buy, ma con la variante Buy 2Next che prevede un anticipo di 3.157 euro, prime due rate a un euro senza spese di incasso, e 34 rate da 199 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,02%).

Questo grazie a uno sconto iniziale che porta il listino da 24.300 a 20.700 euro, oppure 19.200 euro con il finanziamento; la maxi rata finale, invece, ammonta a 13.122 euro, per un totale di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Tra le altre particolarità, i servizi compresi nell’esempio, ossia il finanziamento protetto e il pack service che comprende due anni di furto e incendio e un anno di driver insurance. In tutto questo c’è una limitazione: pur in assenza di incentivi statali, è richiesta comunque una vettura in permuta o da rottamare, immatricolata da almeno sei mesi.

Vantaggi

Il finanziamento normale di Nissan, con uno sconto iniziale che arriva fino a 5.100 euro, prevederebbe già rate inferiori a 200 euro; tuttavia, con l’ulteriore vantaggio, le prime due rate sono simbolicamente di un’euro ciascuna. In più nel finanziamento di questa Juke sono compresi servizi e assicurazioni, anche sul credito.

Svantaggi

Oltre alle spese fisse e agli oneri finanziari, bisogna considerare che l’offerta richiede comunque una vettura da offrire in permuta o da rottamare, nonostante l’assenza degli incentivi statali.

In sintesi