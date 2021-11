Tra le offerte di novembre, ci sono naturalmente quelle di Toyota: per esempio, tutti modelli Yaris con motorizzazione non ibrida sono disponibili con un finanziamento agevolato, che non prevede permuta o rottamazione obbligatorie.

Per una Yaris 1.0 Active 5 porte, ad esempio, ci sono 2.000 euro di Bonus Toyota, che porta il prezzo iniziale da 18.300 a 16.300 euro. Dopo aver versato l’anticipo di 4.550 euro, restano 47 rate mensili da 128,27 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,71%), più la maxi rata di 8.557,50, da pagare anche a rate solo se si vuole tenere l’auto, o da considerare come anticipo per un’auto nuova, oltre alla possibilità di restituzione.

L'offerta Toyota permette anche di includere nella rata ogni genere di servizio, come assicurazioni, estensioni di garanzia o pacchetto di manutenzione, ma l’importo non è obbligatorio, e non è indicato in questo esempio. Ci sono offerte anche sulle altre versioni di Yaris, comprese le ibride.

Vantaggi

Lo sconto iniziale per questa Yaris senza necessità di rottamazione è interessante, soprattutto in rapporto al prezzo della vettura. L’anticipo inferiore ai 5.000 euro potrebbe essere sostituito da una permuta, e grazie alle rate distribuite in quattro anni, l’importo mensile è inferiore ai 130 euro, ai quali vanno aggiunte però le spese.

Toyota consente di variare il finanziamento a piacere, con la possibilità di includere anche assicurazioni e servizi.

Svantaggi

Il modello Active costa meno, ma ha anche una dotazione inferiore rispetto ad altre Yaris, a partire dai cerchi in acciaio da 15”: bene per risparmiare, ma la spesa aumenterà per modelli superiori, aggiungendo anche IPT, PFU e altri oneri finanziari. L’offerta è valida per vetture con contratto a novembre, ma immatricolate entro il 31 maggio 2022: attenzione ai tempi di consegna.

In sintesi