Per tutto il mese di novembre, Lancia ha variato le promozioni ufficiali sulla Ypsilon, seguendo le vicende degli Ecoincentivi statali, ma anche la disponibilità di vetture e l’andamento del mercato. Attualmente, alla fine del mese, una delle promozioni con la rata più bassa è dedicata alla Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid Silver.

Il prezzo di partenza di questa Ypsilon mild hybrid è di 15.900 euro, che scendono a 13.450 euro o fino a 11.950 euro con l’adesione al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid.

Con un anticipo di 3.831 euro, si pagano 36 rate mensili da 129 euro (TAN 6,85%, TAEG 10,91%); al termine, la rata finale residua è pari a 5.693,21 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

L’offerta di esempio non comprende ulteriori vantaggi, ma con l’acquisto online si può ottenere un voucher di 500 euro per prodotti Mopar; è comunque necessaria la rottamazione.

Vantaggi

Con o senza incentivi rottamazione, le Lancia Ypsilon sono sempre oggetto di offerte interessanti, nelle varie versioni: qui, ad esempio, colpisce il basso listino iniziale proposto da Lancia di circa 12.000 euro, e l’importo per tre anni della rata mensile, di 129 euro comprendenti le spese di incasso.

Svantaggi

Da controllare bene gli oneri finanziari, con un valore del TAEG che si avvicina all’11%. Alcune concorrenti mostrano offerte di esempio che comprendono vari servizi; in più serve la rottamazione.

In sintesi