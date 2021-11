Ci sono offerte anche nel mese di novembre per le Alfa Romeo in stock nelle concessionarie, con alcune proposte sicuramente interessanti. Per la Giulia il modello promosso ufficialmente è la Giulia 2.2 Turbo Diesel da 160 CV, nell’allestimento Business, che comprende già diversi accessori importanti.

Il listino iniziale di 47.000 euro viene ridotto a 37.750 euro, mentre l’anticipo ammonta a 15.680 euro; inizia quindi il pagamento delle 48 rate mensili da 299 euro (TAN 3,99%, TAEG 10,19%), comprensive delle spese di incasso rata pari a 3,50 euro.

Al termine c’è la rata finale di 15.179,63 euro, per un massimo di 90.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Negli importi indicati, viene compresa anche la polizza furto e incendio, calcolata nell’esempio su un cliente residente a Bologna; inoltre, acquistando online si ottengono tre anni di garanzia, e i primi due tagliandi gratuiti.

Vantaggi

Lo sconto iniziale è sicuramente sostanzioso, come spesso accade per le Alfa Romeo che fanno parte delle offerte in pronta consegna; anche la rata di 299 euro, che comprende le spese di incasso, permette di diluire bene la spesa per questa Giulia.

Altro punto a favore, l’assicurazione furto e incendio compresa nel prezzo, con ulteriori vantaggi in caso di acquisto online.

Svantaggi

Gli aspetti negativi che saltano all’occhio sono due: il primo è il TAEG superiore al 10%, complice il costo dell’assicurazione incluso nel finanziamento, mentre il secondo riguarda proprio l’annuncio nel sito ufficiale, che per tutto il mese ha presentato alcune incongruenze, a cominciare dalla scadenza.

Cliccate qui per conoscere tutte le promozioni del mese di novembre 2021.

In sintesi