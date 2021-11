Fiat ha aggiornato le offerte di novembre con promozioni che non tengono più conto degli ecoincentivi statali; tra queste, ci sono alcune proposte su vari modelli di Fiat Panda, come ad esempio la Panda Wild 4x4.

La versione di Panda Wild dotata del 0.9 Twin Air a benzina da 85 CV, che ha un costo di 18.100 euro ad esclusione di IPT e PFU, viene proposta a 15.900 euro, o a 14.500 euro con il finanziamento Contributo Prezzo.

In quest’ultimo caso, non si versa anticipo, ma si parte con le prime 12 rate mensili da 154,57 euro, mentre le successive 84 ammontano a 218,34 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,75%). Le rate comprendono le spese di incasso di 3,5 euro al mese, mentre la distribuzione in otto anni permette di non avere la maxi rata finale.

L’unica limitazione è che, per aderire all’offerta, occorre un usato in permuta, sul quale è comunque garantita una supervalutazione di 1.000 euro; se poi si acquista online, sono in omaggio due tagliandi.

Vantaggi

Rispetto ad altre offerte, per questa Panda si fanno notare l’assenza di anticipo, e la particolare distribuzione della spesa: rate bassissime per il primo anno, e un po’ più alte per i rimanenti sette.

Più o meno, la formula di Fiat è simile al rifinanziamento di una maxi rata finale, ma al termine la vettura è di proprietà. Altri aspetti positivi, la supervalutazione dell’usato e l’omaggio in caso di acquisto online.

Svantaggi

Come è stato notato in altre proposte simili, la limitazione principale sta nel finanziamento lungo, in questo caso otto anni, sul modello non ibrido. Lo sconto iniziale è inferiore rispetto al periodo degli incentivi, anche se qui può essere utile la permuta; occorre poi confrontare bene i costi con la concessionaria, per accessori in più e oneri finanziari.

In sintesi