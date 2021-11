E’ la settimana del Black Friday, ma tra le Case che si sono mosse anticipatamente con sconti specifici per il mese di novembre c’è senz’altro Jeep. Le promozioni ufficiali vengono raccolte con diversi nomi o claim: Jeep Black Friday, Black friday our way, Green Friday Bonus o la più generica Road to hybrid.

La sostanza, in ogni caso, è che sono previsti sconti sui modelli ibridi e a trazione integrale 4xe, fino a superare i 7.000 euro, senza incentivo statale.

Sono coinvolti, quindi, tutti i modelli 4xe: la Jeep Renegade, ad esempio, con rate da 179 euro al mese oppure la Jeep Compass da 299 euro al mese, entrambe con Wallbox con un anno di ricariche incluse.

Tuttavia, l’offerta più originale tra quelle ufficiali è il finanziamento Jeep Free sulla Wrangler Unlimited 2.0 Plug-in Hybrid Sahara, che innanzi tutto vede ridurre il proprio listino da 69.550 a 62.004 euro, vale a dire 7.546 euro in meno, ai quali vanno aggiunti IPT e PFU.

Con un anticipo di 21.000 euro, si fanno passare 24 mesi senza versare rate (TAN 0%, TAEG 0,64%), ma solo gli oneri finanziari, come i 325 euro di spese di istruttoria, 16 euro di bolli, 200 euro di servizio marcatura e 3 euro l’anno per i rendiconti cartacei, che sono i costi normali per un finanziamento.

Dopo i due anni, il valore futuro garantito è di 41.004 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più. Se poi si acquista online, con un anticipo di 500 euro, si può recedere senza costi in qualsiasi momento, o annullare e restituire l’auto entro 14 giorni dalla consegna, con due tagliandi inclusi nel prezzo.

Vantaggi

Jeep ha sfruttato l’intero mese del Black Friday per concentrare gli sconti sulla gamma ibrida plug-in a trazione integrale: l’offerta sulla Wrangler ad esempio, permette di ridurre subito il listino di oltre 7.500 euro.

Questa particolare proposta ha poi la particolarità di un anticipo consistente, che si può compensare con una permuta, e poi due anni senza rate, quindi a tasso zero e TAEG bassissimo.

Svantaggi

L’anticipo è sostenuto, ma soprattutto la rata finale è di circa 41.000 euro, ben più della metà del prezzo di partenza: l’opzione più logica a questo punto è la sostituzione, sfruttando il Valore Futuro Garantito come anticipo per un’auto nuova.

In sintesi