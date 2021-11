Nel mese di novembre, Seat prosegue con le promozioni ufficiali su gran parte della propria gamma; è interessante il fatto che su ogni singolo modello vengano proposti anche nel sito ufficiale esempi su differenti allestimenti e motorizzazioni.

Tra le proposte con importi inferiori c’è quella su una Seat Leon 5 porte 1.0 TSI 90 CV in allestimento Style, che con il finanziamento Seat Senza Pensieri può avere un listino di partenza pari a 17.750 euro.

Le rate da versare mensilmente sono 35 da 159 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,30%), mentre il valore futuro garantito è pari a 10.525,97 euro, con possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

Non sono previste permuta o rottamazione, mentre vengono offerti due anni di garanzia aggiuntiva, quindi quattro anni in totale, per un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

In questa offerta di Seat si nota soprattutto il basso importo della rata mensile, inferiore ai 160 euro: per una media come la Leon a 5 porte è una cifra sicuramente interessante. L’anticipo può essere compensato con una permuta, mentre la garanzia di quattro anni supera il periodo di rateazione.

Svantaggi

Occorre prestare la solita attenzione all’importo definitivo, aggiungendo oneri finanziari ed eventuali optional. La rata finale è più alta del doppio del valore iniziale scontato: più probabile pensare alla sostituzione alla fine delle rate mensili.

In sintesi