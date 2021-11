Le offerte sulle automobili prodotte dall’indiana Mahindra sono piuttosto interessanti, perché si prolungano per un periodo superiore alla media, in questo caso fino al 31 dicembre, ma soprattutto per le condizioni economiche vantaggiose, grazie anche al prezzo di partenza concorrenziale.

Tra le proposte, possiamo analizzare quella con la rata di importo inferiore, che riguarda il SUV urbano KUV100, con il finanziamento Simply Buy Mahindra. Per una Mahindra KUV 100 NXT K6+ il prezzo scontato è di 11.930 euro, compresa IVA ed esclusi IPT e PFU.

Non è previsto anticipo, mentre dopo 30 giorni si versa la prima delle 84 rate mensili, da 175 euro ciascuna (TAN 5,25%, TAEG 7,31%). Con queste rate, viene coperto l’intero costo della vettura, che al termine diventa di proprietà, senza limiti di chilometraggio. Nell’importo, sono compresi anche tre anni di assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

Non sono molte le auto della categoria della KUV100 che abbiano un prezzo di partenza inferiore ai 12.000 euro, grazie allo sconto iniziale. Anche l’anticipo zero non è molto comune, mentre la rata da 175 euro è sicuramente sostenibile, mancando una rata finale al termine. Infine, l’assicurazione furto e incendio gratis per tre anni è un altro buon vantaggio per questa offerta di Mahindra.

Svantaggi

Per questa tipologia di finanziamento, lo svantaggio principale sta forse nella durata, in questo caso 7 anni, che vincola al modello per parecchio tempo, e che alza proporzionalmente i costi e gli oneri finanziari annuali, sia pur complessivamente inferiori a quelli di altri concorrenti.

In sintesi