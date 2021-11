Le promozioni di novembre sulle Peugeot 208 sono diverse, e sono state aggiornate nel corso del mese per le ormai note vicende riguardanti gli incentivi statali sulla rottamazione.

Considerato il periodo di mercato un po’ incerto, Peugeot ripropone alcune formule come il finanziamento Easy i-Move con prima rata dopo un anno; tuttavia andiamo ad analizzare il moderno noleggio a lungo termine Free2Move Lease, destinato ai privati.

Ci sono diverse possibilità: l’esempio con la rata più bassa riguarda la Peugeot 208 benzina Pure Tech 75 in allestimento Active Pack, con start & stop e cambio manuale, che si acquista con 35 canino mensili da 199 euro, per un massimo di 45.000 km.

E’ necessario un anticipo di 6.208 euro, senza vincoli di rottamazione o permuta, però in queste offerte l’aspetto più interessante è quanto viene offerto nella rata: in questo caso, bollo, assicurazione RCA insieme a incendio e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24 con vettura sostitutiva e gestione sinistri.

Vantaggi

Per dilazionare la spesa nei tre anni di rate, la formula Free2Move Lease di Peugeot ha sicuramente dei vantaggi: la rata è attorno ai 200 euro, e soprattutto comprende le principali spese gestionali della vettura, compresi bollo e assicurazione RCA. L’anticipo di oltre 6.000 euro per questa 208 a benzina può essere sostituito da una permuta.

Svantaggi

Nell’esempio, non è indicato l’eventuale valore di riscatto: non è comunque una formula adatta per il possesso dell’auto. Gli importi sono calcolati sulla provincia di Milano, e l’offerta è soggetta a limitazioni territoriali:

In sintesi