In una sorta di lotta testa a testa per guadagnarsi il titolo di auto più venduta d'Europa, la Peugeot 208 ha ancora una volta superato in classifica la storica regina Volkswagen Golf per prendersi lo scettro continentale di aprile 2021.

È la seconda volta che la 208 riesce a ottenere il maggior numero di immatricolazioni nell'Europa a 26 Paesi, con un totale di 18.387 unità. Lo scorso mese, però, la francese ha rischiato davvero di essere superata dalla sua versione SUV, quella Peugeot 2008 che è arrivata seconda di pochissimo a quota 18.328 pezzi.

Golf terza e ancora in calo

Al terzo posto troviamo proprio la Volkswagen Golf che abbandona la prima posizione di marzo 2021 registrando in totale 17.763 immatricolazioni.

Se guardiamo l'andamento tendenziale delle vendite dei tre modelli che si contendono il podio europeo, in particolare quelle del 2021 confrontate con quelle del 2019, notiamo che la Peugeot 2008 è l'unico modello in crescita (+13%), mentre la 208 segna un -8% e la Golf arriva addirittura un pesante -50%.

La regina d'Europa cambia quasi ogni mese

Le uniche altre auto presenti nella Top 10 che fanno segnare una crescita rispetto ad aprile 2019 sono la Toyota Yaris, quarta con un +2%, l'Opel Corsa che è sesta (+1%) e la Fiat 500 che guadagna un ottimo ottavo posto (+6%).

Ricordiamo che negli ultimi mesi si sono alternate in prima posizione nella classifica europea delle immatricolazioni diversi modelli, partendo dalla Renault Clio che è stata la prima a interrompere il dominio Golf a febbraio e a maggio 2020. A gennaio 2021 era stato poi il turno della Toyota Yaris e a febbraio 2021 quello della Peugeot 208.

Top 10 Europa aprile 2021