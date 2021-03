Nel mese di febbraio 2021 la Peugeot 208 diventa, un po' a sorpresa, l'auto più venduta d'Europa con un totale di 18.375 immatricolazione nei 27 mercati dell'Unione Europea.

Si tratta di una prima assoluta per la Peugeot 208 e per trovare un risultato simile occorre andare indietro di tredici anni nella storia delle compatte francesi, fino ad arrivare al primo posto ottenuto dalla Peugeot 207 nel febbraio del 2008. Parte del merito di questo successo è da assegnare anche alla versione elettrica e-208 che è la quarta auto a batteria più venduta in Europa.

Scendono le ex regine Golf e Yaris

Seconda in classifica, con una crescita che sembra far prevedere una prossima scalata alla vetta della graduatoria, c'è la Peugeot 2008 che diventa anche il SUV più venduto, mentre la storica regina del mercato, la Volkswagen Golf, scende al terzo posto.

La Toyota Yaris, che era invece stata la più venduta a gennaio 2021, mantiene una buona quarta posizione e conferma il suo trend di crescita delle vendite. La Fiat Panda, pur in calo rispetto allo stesso mese del 2020, si guadagna la quinta piazza.

Nella classifica Top 10 delle auto più vendute a febbraio 2021 nel Vecchio Continente spicca anche la presenza al nono posto della Skoda Octavia, modello che piace e vende in molti Paesi diversi.

Le 10 auto più vendute in Europa a febbraio 2021

Peugeot 208, 18.375 (-12%) Peugeot 2008, 17.120 (+51%) Volkswagen Golf, 16.185 (-34%) Toyota Yaris, 15.467 (+7%) Fiat Panda, 15.400 (-13%) Renault Clio, 15.349 (-38%) Citroen C3, 15.281 (-6%) Opel/Vauxhall Corsa, 14.615 (-21%) Skoda Octavia, 14.554 (-2%) Volkswagen T-Roc, 13.829 (0%)

Tesla Model 3 torna prima tra le elettriche

Analizzando invece i dati delle immatricolazioni delle auto ricaricabili alla spina, cioè le elettriche e le ibride plug-in, vediamo che la Tesla Model 3 torna capolista tra le EV (tallonata dalla nuova entrata Volkswagen ID.3), mentre la Volvo XC40 resta prima tra le PHEV.