La Skoda Fabia si rinnova, ed è già proposta in offerta: per il mese di novembre ci sono infatti varie possibilità di finanziamento agevolato, sempre secondo la formula Skoda Clever Value che prevede anticipo, mini rate e maxi rata finale.

L’esempio ufficiale riguarda la Skoda Fabia Ambition motorizzata con il 1.0 MPI da 65 CV, senza rottamazione, il cui listino di partenza viene ridotto a 15.200 euro. Versando un anticipo di 3.564,81 euro, le rate mensili sono 35 da 129 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,56%), con una maxi rata finale di 8.654,49 euro.

Le opzioni sono poi quelle classiche: sostituzione, restituzione o riscatto, anche con finanziamento.

Vantaggi

Lo sconto iniziale proposto da Skoda si aggira intorno ai 1.700 euro, non pochi per la categoria di vettura e per il prezzo iniziale. L’anticipo si può facilmente compensare con una permuta, che comunque non è obbligatoria per ottenere lo sconto, mentre le rate da 129 euro per tre anni sono piuttosto basse per un modello nuovo come questa Fabia.

Svantaggi

Il modello scelto come esempio è quello base, sia come motorizzazione, che è quella dalla potenza inferiore, sia come allestimento. Attenzione quindi, oltre agli oneri finanziari, al costo effettivo delle vetture in offerta, in un periodo in cui si vendono più che altro auto in stock.

In sintesi