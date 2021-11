Continuano le offerte Fiat per il mese di novembre, dalle caratteristiche singolari rispetto ad altre proposte del periodo: ad esempio, l’assenza di anticipo, la supervalutazione dell’usato, o le rate più basse per il primo anno.

Guardiamo un po' di importi di esempio su una Fiat 500X in versione Cult, con il 1.0 120 CV a benzina. Il listino di 22.100 euro scende a 18.500 euro, oppure a 16.500 euro con l’adesione al finanziamento. E’ obbligatoria una permuta, ma non la rottamazione: Fiat si impegna ad offrire 1.000 euro in più rispetto al valore di mercato, nelle condizioni previste.

Non è previsto il versamento di un anticipo, e si versano quindi 12 rate mensili da 174,57 euro; le rate successive sono invece 84 da 246,78 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,55%). Negli importi sono comprese le spese di incasso rata, pari a 3,5 euro, mentre il finanziamento copre l’intero costo della 500X: quindi non ci sono né maxi rata finale, né limiti chilometrici.

L’ordine della vettura online permette alcuni vantaggi: la possibilità di annullare l’ordine o restituire l’auto entro 14 giorni dalla consegna, e due tagliandi inclusi nel prezzo.

Vantaggi

L’offerta su questa 500X è in linea con le altre proposte Fiat di novembre, ed è in qualche modo tarata su un mercato un po’ spento: non si versa l’anticipo, il primo anno è meno gravoso dei successivi, la vettura in permuta viene supervalutata oltre allo sconto iniziale. In più, l’importo è finanziato per intero, e quindi al termine del pagamento la vettura è nostra.

Svantaggi

Il principale limite di queste offerte è la lunghezza del periodo di finanziamento, 96 mesi, cioè 8 anni, ben oltre la presenza a listino della vettura. Attenzione agli oneri finanziari, e agli accessori già montati nelle vetture disponibili.

In sintesi