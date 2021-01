La Fiat 500 è da poco diventata elettrica (e noi l'abbiamo provata per una settimana), ma per il model year 2021 anche la versione a benzina della 500 si aggiorna nei contenuti, insieme alle più grandi 500L e 500X.

La gamma dei tre modelli offre allestimenti aggiornati, come la Sport e la Cross, ma anche tre nuove versioni chiamate Cult, Connect e Dolcevita. In più, ci sono nuovi colori, dotazioni e pacchetti di accessori.

Nuovi allestimenti e colori

Le nuove versioni sono trasversali per i tre modelli, e si dividono in cinque allestimenti.

Si inizia con la Cult - disponibile per 500 e 500X - che è la versione più pop della gamma, e cioè quella col prezzo d'attacco inferiore; esteticamente, arriva il nuovo colore Arancio Sicilia, abbinata al tessuto blu dei sedili con il monogramma Fiat stampato sulla seduta centrale.

Fotogallery: Fiat 500 Cult

6 Foto

Subito dopo c'è la Connect, condivisa da tutti i tre modelli: arriva di serie il sistema di infotainment Uconnect da 7", con radio DAB, Apple CarPlay e Android Auto, e per tutti e tre i modelli c'è una nuova finitura della plancia color Argento Opaco.

Fotogallery: Fiat 500L Connect

4 Foto

Ci sono alcune differenze fra le tre vetture: per la sola 500 ci sono il cruise control, i cerchi in lega da 15" e fendinebbia, per la 500L coppe ruota nere da 16" e specchi laterali in tinta, mentre per la 500X ci sono cerchi in lega da 17", vetri oscurati, fendinebbia, LED DRL, sensori di parcheggio, fari automatici e tergicristalli automatici.

Fotogallery: Fiat 500X Connect

4 Foto

Al centro della gamma si posiziona un allestimento esclusivo della 500, chiamato Dolcevita: ai contenuti della Connect, oltre alla fascia plancia in tinta carrozzeria (che richiama la prima 500 del 1957), aggiunge dettagli cromati, tetto in vetro, sensori di parcheggio e cerchi in lega da 15". A richiesta è disponibile bicolore Bianco Gelato/Blu Lunare, con il badge Dolcevita.

Fotogallery: Fiat 500 Dolcevita

4 Foto

Non poteva mancare un allestimento Cross, che come suggerisce il nome offre un look più da crossover. L'allestimento è disponibile solo per la 500L e la 500X, con alcune differenze nelle dotazioni di serie:

500X: nuovi sedili con fascia centrale in trama Camouflage, inserti in vinile, cerchi in lega da 18", barre sul tetto, climatizzatore automatico bi-zona.

500L: cerchi in lega da 16", fari fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori, sensori crepuscolari, sensore pioggia, climatizzatore automatico, sedili con trama Camouflage e disponibili anche - su richiesta - in pelle nera.

Il top di gamma è l'allestimento Sport, che punta tutto sul look aggressivo. Per la 500 Sport ci sono di serie cerchi in lega da 16", sedili elettrosaldati, clima automatico, plancia color titanio, quadro strumenti digitale TFT da 7" e fendinebbia, mentre su richiesta c'è la vernice Grigio Matt.

Fotogallery: Fiat 500L Sport

4 Foto

Per la 500L Sport, l'equipaggiamento di serie comprende cerchi in lega da 17", frenata automatica di emergenza, specchietto elettrocromico, interni specifici in nero, vetri oscurati e ambient light.

La 500X, invece, offre livrea specifica Grigio Moda Opaco e cerchi in lega da 18" in nero brunito lavorato, ma su richiesta sono disponibili anche da 19".

Fotogallery: Fiat 500X Sport

21 Foto

Accessori rinnovati

Passando alla personalizzazione di ogni singola vettura, i clienti possono arricchire la propria auto con nuovi pacchetti di accessori che riguardano la sicurezza, la tecnologia, il comfort e lo stile. Ecco i tre principali:

Pack Magic Eye: disponibile sugli allestimenti Connect e Cross, prevede sensori di parcheggio e telecamera posteriore, navigatore, sensore di angolo cieco e cruise control adattivo

Pack Comfort: disponibile sugli allestimenti Cult, Cross e Sport, comprende clima automatico, sedili regolabili, pack visibility con fari allo Xenon, specchietti elettrocromici, sensori pioggia e sensori crepuscolari

Pack Style: disponibile solo sull'allestimento Connect, prevede dettagli cromati, vetri privacy e pack Full LED

Motori aggiornati

L'intera gamma 500 è equipaggiata con i motori 1.0 mild hybrid da 70 CV e 1.2 GPL da 69 CV - quest'ultimo ordinabile da metà gennaio 2021 - entrambi omologati Euro 6D-Final.

La gamma motori della 500X si compone di due propulsori a benzina - i Firefly 1.0 e 1.3, rispettivamente da 120 CV e 150 CV - e due diesel Multijet, uno 1.3 95 CV e l'altro 1.6 130 CV, che in caso di rottamazione rientrano nel bonus statale di 1.500 euro.

La 500L offre propulsori Euro 6D-Final a benzina 1.4 95 CV, oppure turbodiesel 1.3 Multijet 95CV che, come su 500X, rientra nei 1.500 euro di incentivi statali.