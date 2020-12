500.000 iscritti. Un numero grande, enorme. Un numero che è il nuovo traguardo tagliato dal canale YouTube di Motor1.com. E’ successo il giorno della Vigilia di Natale e chi ci segue, da poco o da anni, non ci poteva fare un regalo più bello in questo lungo e difficile 2020.

Vogliamo innanzitutto dirvi grazie, da parte di tutta la redazione e dello staff del nostro gruppo editoriale che rende possibile quello che leggete e vedete sul nostro sito e sulle piattaforme collegate. Ma vogliamo anche ricambiare a modo nostro regalandovi un video che abbiamo deciso di realizzare per l’occasione...

Perché la cifra tonda “500” per noi italiani è anche un’automobile, altrettanto tonda e speciale. Un’automobile, la Fiat 500, che ha segnato la storia del nostro paese evolvendosi dal 1957 al 2020 e consacrandosi ad icona mondiale del concetto citycar.

E allora in questo video condotto dal nostro Andrea Farina, abbiamo realizzato una Drag Race impossibile che mette a confronto nel mitico 0-400 metri tutte le Fiat 500 della storia. Quattro generazioni completamente diverse, per design, prestazioni e contenuti tecnologici che però ci rappresentano un po’ tutti, grazie all’italianità che le accomuna e che si traduce sempre e comunque in simpatia.

Con altrettanta simpatia vi invitiamo a fare play e vi auguriamo un Buon Natale!

I numeri che fanno la storia

Per completezza (e deformazione professionale) vi riportiamo brevemente le caratteristiche salienti delle quattro vetture protagoniste del video. Dal mitico Cinquino - l'esemplare nel video è una 500L del '72 - all'ultima generazione full electric del modello.