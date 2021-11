Un paio di mesi fa, abbiamo analizzato un’offerta sulla Volkswagen Tiguan; è interessante osservare come sia cambiata la promozione di novembre, ben in evidenza nel sito ufficiale, che non prevede la rottamazione.

La Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 130 CV in allestimento Life, dal listino di 32.300 euro, ottiene uno sconto della Casa di 1.371 euro: si parte quindi da 30.929 euro. L’anticipo è di 7.500 euro, compensabile con una permuta, mentre le rate mensili ammontano a 299 euro, facendo attenzione alle spese di incasso di 2,25 euro al mese (TAN 4,99%, TAEG 5,95%).

Al termine, la maxi rata è pari a 15.917,44 euro, con le possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto. Nel finanziamento di esempio è compresa l’estensione di garanzia, per un totale di 4 anni oppure 80.000 km, mentre per i servizi di manutenzione We Care Essential e Additional la Casa offre uno sconto fino al 50%.

Vantaggi

Non servono gli incentivi rottamazione per ottenere un’offerta interessante: per Volkswagen, le formule di finanziamento sono sempre versatili e personalizzabili, e quindi riescono ad adattarsi a varie circostanze. Per questa Tiguan è positiva l’aggiunta all’esempio di quattro anni di garanzia.

Svantaggi

Da segnalare soprattutto lo sconto iniziale della Casa non altissimo, anche se non è prevista la rottamazione, e i tassi di interesse superiori rispetto ad alcune concorrenti.

In sintesi