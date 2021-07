Suzuki ha lanciato da poco la Swace, frutto della collaborazione con Toyota, dalla quale riprende anche la tecnologia full hybrid: con l’offerta Suzuki Solutions Noproblem, continua un’interessante promozione sul modello, fino al 31 luglio.

C’è innanzi tutto uno sconto iniziale, che Suzuki quantifica in 4.600 euro per una Suzuki Swace Hybrid 1.8 in allestimento Cool: uno sconto abbastanza consistente tra le promozioni di luglio. Con un anticipo di 7.300 euro, si versano 36 rate mensili da 199 euro (TAN 5,01%, TAEG 6,16%), mentre la rata finale ammonta a 10.731,74 euro.

Entro 45 giorni dalla scadenza di questa rata, si può decidere di rateizzare il pagamento con un TAEG massimo del 6,38%; altrimenti, rimangono le alternative della sostituzione o della restituzione.

L’importo di esempio comprende in realtà altri vantaggi: l’assicurazione furto e incendio in caso di danno totale o parziale per tre anni, e, con l’adesione al finanziamento, tre tagliandi gratuiti di manutenzione ordinaria.

Vantaggi

Considerando la tipologia di vettura, di fatto un’attualissima Toyota Corolla Station Wagon ibrida plug-in, si può arrivare a risparmiare qualcosa, grazie anche alle politiche sugli optional di Suzuki. Da segnalare la rata piuttosto bassa, e le assicurazioni comprese nell'importo da finanziare; interessante anche l’esempio del TAEG fisso in caso di rifinanziamento.

Svantaggi

E’ necessario permutare o rottamare un usato per aderire al finanziamento; in caso di rottamazione, l’importo di 7.300 euro va interamente versato.

In sintesi