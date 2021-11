Le offerte di novembre non fanno più leva sugli Ecoincentivi, ma tornano a proporre formule non vincolate alla rottamazione. Sulla Dacia Duster in allestimento Prestige UP è disponibile l’offerta Up&Go, che all’equipaggiamento più completo e allo sconto iniziale aggiunge tempi di consegna rapidi, secondo il messaggio di promozione.

Come di consueto, il listino iniziale scontato per una Duster Prestige UP 4x2 TCe 100 CV con alimentazione a GPL ha un listino concorrenziale, che con lo sconto parte da 17.850 euro. Questo consente, dopo il versamento dell’anticipo di 4.750 euro, di pagare rate giornaliere da 6 euro circa, vale a dire 178,67 euro al mese (TAN 5,25%, TAEG 6,81%).

La maxi rata finale è di 10.367,50 euro, per un totale di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più; le opzioni sono sempre di sostituzione, restituzione o riscatto.

Vantaggi

Oltre alle offerte sulle versioni base, dal prezzo molto basso, anche le promozioni su una più accessoriata Duster Prestige UP confermano la politica di attacco sui prezzi di Dacia: la vettura si acquista con circa 6 euro al giorno per tre anni, e permette i risparmi garantiti dal GPL.

C’è un anticipo da versare, ma con la possibilità di valutazione dell’auto in permuta, e sono inclusi assicurazioni e servizi. In più, l’offerta Up & Go promette consegne in tempi ragionevoli, sfruttando le vetture in stock.

Svantaggi

La maxi rata finale è più del doppio del prezzo iniziale, in parte per compensare il minor sconto iniziale senza incentivi: alla fine, quindi, meglio considerare la sostituzione più che il riscatto.

In sintesi