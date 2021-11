Ci sono ancora promozioni che prevedono uno sconto con la rottamazione, ma anche con la permuta di un usato: è il caso dell’offerta Renault Easy per la Twingo Sce con motore a benzina da 65 CV, che scade alla fine di novembre.

Per l’allestimento Life della Twingo, rottamando o dando in permuta un’un veicolo usato di proprietà del cliente da almeno sei mesi, si può ottenere un listino di partenza pari a 11.800 euro.

Con un anticipo di 4.440 euro, le rate mensili che seguono sono 36 da 109,03 euro (TAN 5,5%, TAEG 7,48%), mentre la rata finale ammonta a 5.977 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nell’offerta, come spesso previsto dalla Casa, sono inclusi alcuni servizi: Finanziamento protetto e pack service comprendente tre anni di furto e incendio, un anno di dirver insurance ed estensione di garanzia per tre anni o 60.000 km.

Vantaggi

L’acquisto di una Twingo a benzina, grazie all’offerta di Renault, può risultare piuttosto interessante: l’anticipo di 4.400 euro potrebbe eventualmente essere il valore di una permuta, mentre le rate da 109 euro al mese sono sicuramente sostenibili, e anche la rata finale inferiore ai 6.000 euro non è troppo alta.

Tra i servizi compresi nel prezzo, da notare la garanzia triennale, che copre il doppio dei chilometri previsti per mantenere il valore della maxi rata.

Svantaggi

A parte gli oneri finanziari da calcolare attentamente, ci sono almeno due osservazioni da fare: l’allestimento selezionato è quello di base, e la Twingo potrebbe non avere un’erede diretta, soprattutto nella versione a benzina.

In sintesi