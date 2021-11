Sir Frank Williams si è spento lo scorso 28 novembre all’età di 79 anni. Il celebre dirigente inglese non è stato solo una leggenda del Circus di Formula 1, ma di tutto il mondo dell’automotive.

Proprio dal successo della scuderia britannica è nata la Renault Clio 16V Williams, una delle icone degli anni ’90 nel suo segmento e tuttora estremamente apprezzata tra i “petrolhead” europei. In omaggio a Williams, ripercorriamo la storia dell’incredibile “hot hatch”.

Una Clio da Formula 1

Nata nel 1992 per celebrare la conquista del titolo costruttori di Formula 1 del team Williams-Renault, la pepatissima Clio, in realtà, non fu sviluppata dagli ingegneri britannici. Il progetto estetico e il motore furono seguiti interamente dalla divisione Renault Sport che creò una delle auto più riconoscibili della sua epoca.

La Clio Williams si distingueva dagli esemplari comuni per la tinta blu metallizzata chiamata “Sports Blue”, per i cerchi Speedline color oro e per l’immancabile badge Williams sistemato sul portellone e sulle fiancate. L’abitacolo, invece, aveva sedili rivestiti in velluto e più sportivi rispetto alla 16V classica. Il legame con la Formula 1 fu comunque mantenuto nel corso degli anni. Ad esempio, la piccola Clio fu la safety car ufficiale del campionato 1996.

Un classico da collezione

Il vero segreto della Williams era il motore. Rispetto al 1.8 della 16V normale, la Clio “da Formula 1” poteva contare su un 2.0 aspirato da 147 CV e un cambio manuale a 5 rapporti con intervalli di cambiata ridotti per favorire l’accelerazione.

Grazie a questi numeri e ad un peso contenuto di 1.035 kg su una carrozzeria lunga appena 3,71 metri, la piccola francese riusciva a fermare il cronometro nello 0-100 km/h in 7,6 secondi ne a toccare i 215 km/h.

Inizialmente, Renault produsse solo 4.500 esemplari, ma il vasto successo in Europa (e soprattutto in Italia) incentivarono la Losanga ad arrivare fino ad oltre 12.000 unità.

Tuttavia, alcuni modelli hanno conservato un valore più elevato. Tra questi, ci sono quelli della prima serie del 1993 e 1994, tutti numerati. La seconda serie del 1994 e 1995 venne leggermente aggiornata nello stile, mentre la terza (1995 e 1996) fu arricchita nella dotazione con l’aggiunta (tra le altre) dell’ABS.

In Italia le quotazioni sono in costante crescita e sfiorano i 30 mila euro per gli esemplari ben conservati. L’eredità del team di Frank Williams, quindi, diventerà sempre più esclusiva col passare degli anni.