La (dura) realtà è questa: non tutti possono permettersi una Ferrari vera e propria. Così schiere di appassionati ripiegano su modellini di varie dimensioni, con livelli di riproduzione dei dettagli che variano a seconda delle dimensioni e del prezzo. C'è poi una ristretta cerchia di persone che i modellini se li creano in casa, con risultati strabilianti.

È il caso dello youtuber Woodworking Art, specializzato nella lavorazione di legno grezzo, dal quale tira fuori perfette riproduzioni di auto vere e proprie. La sua ultima opera ha le forme di una Ferrari SF90 Spider, e il risultato è a dir poco incredibile.

Le manca la parola

Prima di tutto il tetto: per complicarsi ulteriormente la vita lo youtuber ha scelto la versione con tetto a scomparsa, opera di ingegneria difficile da replicare su un modellino in legno ma che riesce a ottenere - con tutti i distinguo del caso - un effetto scenico quasi uguale, con i 2 elementi che si sovrappongono e scompaiono nella nicchia sistemata dietro ai 2 sedili.

Sedili regolabili in lunghezza e ai quali si accede tramite portiere apribili. Lo sterzo, manco a dirlo, è funzionante così come le sospensioni. Non mancano naturalmente le pinze freno rosse, le luci anteriori e posteriori, i 2 scarichi e altri dettagli riprodotti con estrema fedeltà. Un modellino che ha richiesto 25 giorni di lavoro e che no, non potete acquistare. Ma se siete bravi nel lavorare il legno potete visitare il canale e prendere ispirazione, così da crearvi la vostra Ferrari SF90 Spider personale.

Quella vera

Presentata un anno fa la Ferrari SF90 Spider riprende lo stesso schema tecnico della coupé, coprendolo con carrozzeria che prevede tettuccio rigido ripiegabile elettricamente in 14". Una scoperta velocissima - la velocità massima è di 340 km/h - e potentissima grazie al lavoro del V8 biturbo da 780 CV sommato a quello di un motore elettrico posteriore MGUK e due elettromotori anteriori RAC-e, per un totale di 1.000 CV.

Il prezzo? 473.000 euro, ai quali aggiungere le varie personalizzazioni.