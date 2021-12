Forse non è il colore a cui pensereste nel caso aveste abbastanza soldi da parte per acquistare una Porsche, ma bisogna ammetterlo, queste serie di Taycan dipinte di rosa catturano davvero l’attenzione.

Vogliamo svelarvi un trucco. Le immagini che vedete sono state realizzate utilizzando in realtà un solo esemplare della berlina elettrica che il fotografo Tomek Makolski ha portato in giro per l’Europa.

In collaborazione con Porsche

Prima di quest’ultimo lavoro, l’artista polacco aveva “trasportato” in foto alcuni modellini Lego Porsche in diverse location sparse per tutto il mondo, ma stavolta si è trattato di un’auto reale. Il fotografo, con il supporto della Casa tedesca, è partito a bordo di una Taycan verniciata in tonalità Frozen Berry alla ricerca di mete particolari nel Vecchio Continente.

“Dopo i progetti Lego, stavamo pensando di collaborare nuovamente e Porsche mi ha suggerito l’idea di fotografare la Taycan” - ha detto Malkoski -. “Mi ha fatto riflettere sul futuro della mobilità e l’obiettivo delle serie di immagini è diventato quello di mostrare che le auto elettriche si stanno sempre di più diffondendo sulle strade”.

Un viaggio lungo l'Europa

Per realizzare la sua visione, l’artista ha dovuto scattare una foto diversa per ogni Taycan rosa che si vede nelle immagini, mantenendo la stessa location e le medesime condizioni di scatto. Le foto sono state poi fuse insieme e ritoccate per creare la galleria di immagini definitiva.

Nel suo viaggio lungo oltre 3.000 km Malkoski ha attraversato a bordo dell'auto Germania, Austria e Francia, facendo anche tappa a Monaco prima di tornare al quartier generale Porsche a Stoccarda.

Solo per ricordarlo, la gamma della Taycan si è allargata recentemente con il debutto della Sport Turismo e della versione GTS, presentate allo scorso Salone di Los Angeles.