Chris Labrooy è un artista che ha pensato di "fondere" una Porsche 911 con un cigno gonfiabile. L'idea stravagante è piaciuta così tanto all'azienda tedesca che per celebrare il 20esimo anniversario della divisione China Porsche ha ne ha costruita un'altra.

Si tratta di una 996 davvero unica che verrà esposta in gallerie d’arte e musei in vari Paesi nel mondo.

L'artista ispiratore

Prima di andare avanti, conosciamo meglio l’ispiratore di questa creazione. L’artista Chris Labrooy vive in Scozia, è laureato presso il Royal College of Art e ha realizzato numerosi lavori in Europa e negli Stati Uniti nell’ambito del settore pubblicitario e di quello editoriale, con clienti che spaziano dai marchi di moda alle compagnie aeree.

Attualmente possiede una Porsche 718 Cayman GTS, quindi certo non si può dire che non apprezzi il marchio Porsche, anche se alcuni appassionati potrebbero avere qualcosa da obiettare a riguardo osservando questa 996 a forma di cigno.

Rimarrà una one-off esclusiva

Un interesse, quello per le auto, che ha caratterizzato Labrooy fin dall’infanzia, con una particolare predilezione per il design e lo stile delle macchine, come conferma l’artista:

“Ricordo di aver visto un episodio di Top Gear in cui sono andati al Royal College of Art e da quel momento ho detto ai miei amici che sarei voluto andare lì a studiare design dell'automobile".

La art car a forma di cigno su base 996 al momento non è in vendita, ma potrebbe esserlo nei prossimi anni. Intanto coloro che sono interessati possono accontentarsi di acquistare le rappresentazione artistica e tema Porsche che Lebrooy vende sul suo sito web con prezzi a partire da 130 sterline (152 euro al cambio attuale).