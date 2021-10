Una Porsche speciale per una leggenda del basket. Così TechAart, il tuner tedesco specializzato nel trasformare le 911 in mostri per la pista, ha voluto omaggiare l’indimenticato Kobe Bryant. L’officina ha messo a punto una 911 Turbo S che si rifà nel look ai colori dei Los Angeles Lakers, la squadra di NBA con cui Bryant ha scritto pagine indelebili nella storia della palla a spicchi.

Una 911 in stile Lakers

Techart ha mostrato la creazione sul suo profilo Instagram ufficiale. La 911 Turbo S di base è stata rivista nel design con una carrozzeria in tinta viola e inserti blu per richiamarsi ai colori dei Lakers. Anche la targa non passa inosservata con la scritta “Los Angeles Lakers, 4MAMBA” che è un chiaro tributo al celebre soprannome di Bryant.

A giudicare dalle foto, anche il volante è stato aggiornato con cuciture a contrasto gialle e viola. TechArt, però, non ha aggiunto altre informazioni e ha dichiarato che presto renderà noti tutti gli upgrade della vettura.

Unica e velocissima

TechArt ci ha abituato a tuning estremi non solo a livello estetico, ma anche sul piano delle prestazioni. La 911 Turbo S “base” è già una delle Porsche più estreme al mondo con una potenza di 650 CV e 800 Nm che si traduce in uno scatto 0-100 km/h di 2,7 secondi e una velocità massima di 330 km/h.

Eppure, in passato il tuner è riuscito a spremere ulteriormente il motore boxer fino a toccare gli 800 CV. Il riferimento è alla GTstreet R, una versione evoluta della Turbo S con kit aerodinamico aggressivo e rivestimenti interni su misura. È probabile, quindi, che questa one-off dedicata a Kobe Bryant sia stata curata a dovere anche nel motore.

Ovviamente non si sa ancora il prezzo, né quando verrà svelata del tutto. È probabile però che chi ama le Porsche ed è un grande appassionato del basket NBA non si lascerà sfuggire questo esemplare unico.