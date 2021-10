Dopo il lancio della GTstreet R a giugno, basata sulla Porsche 911 Turbo, Techart completa la gamma della sua supersportiva con la variante a tetto apribile GTstreet R Cabriolet. Si tratta di una Porsche 911 Turbo S Cabriolet con un'enorme scarica di adrenalina aggiuntiva, che la porta fino a 800 CV di potenza.

La Cabriolet di Techart è gia ordinabile ad un prezzo di 63.000 euro + IVA, ed è a dir poco esclusiva: le due varianti coupé e cabrio verranno prodotte in soli 87 unità complessive.

"Kit Aerodinamico" a dir poco

La prima cosa che salta all'occhio della GTstreet R Cabriolet (ma anche della "normale" GTstreet R coupé) è il grande pacchetto aerodinamico montato da Techart, che trasforma la Porsche 911 in una belva da track-day omologata per la strada.

La parola d'ordine è "fibra di carbonio": con questo materiale leggero è stato realizzato il cofano e lo splitter anteriore, mentre il paraurti gode di prese d'aria maggiorate per garantire il flusso agli intercooler. Il carbonio si ritrova poi anche nei parafanghi come estensione delle arcate, nelle minigonne laterali, nel paraurti posteriore e nell'alettone.

Non poteva mancare un sistema di scarico sportivo con valvola attiva, e cerchioni forgiati Techart Formula VI con monodado centrale, disponibili in misura 20" e 21".

L'interno è invece dominato dall'Alcantara, fra cui spicca il volante sportivo fatto a mano e altri dettagli esclusivi. Anche qui comunque non manca la fibra di carbonio con pacchetti individuali per ciascun cliente, e al resto ci pensa la pelle con cuciture a contrasto.

Fino a 800 CV

Due sono gli step di potenza disponibili: il primo è il powerkit sigla T1.1 con gestione Techtronic che dona al 3.8L a 6 cilindri boxer 60 CV in più rispetto a quanto fatto da Porsche, per un totale di 710 CV a portata di pulsante. In questo caso la coppia è di 900 Nm (ovvero 100 Nm in più rispetto alla standard).

Se però si cerca il massimo, è bene optare per l'aggiornamento sigla T2.1 che, oltre al powerkit per la gestione software del motore, comprende dei nuovi turbocompressori migliorati e un'unità di controllo della trasmissione più sportiva. Il risultato si attesta a 800 CV di potenza e 950 Nm di coppia, per una velocità massima di 350 km/h.

E se a più potenza serve anche più controllo, la GTstreet R Cabriolet può esser ribassato di 25 mm con il set di molle sportive. Volendo, il nuovo kit coilover consente un abbassamento nella gamma da 5 mm a 30 mm.

Dati alla mano, si tratta della 911 Turbo S più potente mai realizzata da Techart finora, e se vi interessa la variante cabrio preparatevi a spendere almeno 63.000 euro + IVA (che, all'incirca, significano circa 77.000 euro tasse incluse). In tal caso affrettatevi però, perché solo 87 unità complessive di GTstreet R verranno prodotte, e non tutte cabrio.