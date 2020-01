La generazione 996 della Porsche 911 non è di certo stata uno dei capitoli più fortunati della sportiva tedesca. Con lei la Casa è passata a un motore raffreddato a liquido, scelta ritenuta controversa dagli appassionati Porsche di quel periodo.

Non solo, i puristi hanno anche criticato lo stile dell'ultima 911 del XX secolo, affermando che è troppo semplice e privo di una relazione con i precedenti modelli 911. Tutto questo "negativismo", oggi, si è tradotto nella possibilità di acquistare una 911 (996) in buone condizioni per meno di 35.000 dollari.

Ritocco pesante

Vilner, il tuner più grande e famoso in Bulgaria, ha pubblicato le foto della sua 911 Carrera Cabriolet (996) protagonista di una rivisitazione completa dentro e fuori. E se l'esterno potrebbe non andare giù a tutti, visti anche quei fari dall'aspetto economico e il kit carrozzeria di dubbio gusto, c'è da dire che l'abitacolo è un'opera d'arte.

C'è pelle pregiata letteralmente ovunque: a partire dal cruscotto e arrivando fino ai montanti anteriori, ai pannelli delle portiere e ai tendalini parasole. La console centrale è rivestita con elementi in legno, mentre molti dei pulsanti sono rifiniti nel colore Vilner Copper Rose, sviluppato dai tuner in collaborazione con BASF.

Esemplare unico

"Si tratta di un'auto con più di 20 anni sulle spalle e dopo tanto tempo abbiamo pensato che l'abitacolo avesse proprio bisogno di una rivisitazione. Il problema non era nel design, il nostro studio si è concentrato sulle potenzialità di rivedere gli interni usando materiali, trame e tecniche originali. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto". Questo è quanto rilasciato da Atanas Vilner, l'uomo dietro l'omonima azienda Vilner.

Alcuni piccoli dettagli aggiungono altri ritocchi alla cabina, come il badge a V in metallo sul volante, i perni in metallo sopra il vano portaoggetti e i sedili e la targhetta personalizzata con il nome del cliente e la numerazione "01/01".