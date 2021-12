Quando si affronta l'off-road, la Toyota Land Cruiser è una garanzia. Che si tratti si versioni del passato, come l’intramontabile Serie 40, della fortunata Serie 70 prodotta ininterrottamente dal 1984 o dell’ultima 300 arrivata nel 2021, i fuoristrada giapponesi sanno certamente come affrontare terreni difficili.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni del nuovo SUV Toyota gli specialisti di Arctic Trucks sono intervenuti con diversi aggiornamenti meccanici che rendono la Land Cruiser 300 un veicolo praticamente inarrestabile.

Aggiornamenti all'assetto

A causa del gruppo sospensivo completamente rivisto, il tuner islandese ha dovuto modificare le linee della zona anteriore e dei passaruota. Le sospensioni possono ora contare su ammortizzatori e molle marchiate Beefier, oltre a elementi di supporto rinforzati per poter affrontare al meglio i percorsi più difficili.

Gli interventi dedicati all’assetto prevedono anche l’allargamento delle carreggiate al fine di migliorare l’impronta a terra sui terreni scivolosi, invece - nonostante le importanti modifiche alle sospensioni - Arctic Trucks è riuscita a mantenere il sistema di serie adattivo a controllo elettronico.

Non è in vendita in Italia

Il fuoristrada giapponese, dopo questa serie di aggiornamenti, ha un'altezza da terra aumentata a 260 mm per la versione diesel e fino a 270 mm per quella a benzina, rispetto ai valori standard rispettivamente di 220 e di 230 mm. La Toyota riceve inoltre un ulteriore rivestimento anti-corrosivo sotto la scocca.

La versione di serie della Land Cruiser 300 ha visto l'abbandono del V8 in favore del nuovo motore V6 biturbo da 3,5 litri, più potente ed efficiente, in grado di erogare 415 CV e una coppia massima di 650 Nm disponibile a partire dai 2.000 giri/min. Al momento non è prevista la commercializzazione del SUV sul mercato italiano.