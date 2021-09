Gli appassionati di fuoristrada (e non solo) stanno letteralmente impazzendo per la nuova Toyota Land Cruiser 300. L’arrivo del SUV non è ancora previsto per l’Italia, ma nel resto del mondo la richiesta è altissima. Il modello è talmente popolare che alcuni allestimenti hanno una lista d’attesa di quattro anni. E la carenza di chip non sta certo aiutando la Casa giapponese a soddisfare gli ordini.

Concessionari in difficoltà

Nulla di ufficiale, ma l'indiscrezione è riportata da Cars Guide. Toyota ha raccolto circa 20 mila ordini in un mese (prima di dichiararne una sospensione temporanea) e il 90% delle richieste, scrive la fonte, riguarda il lussuoso allestimento ZX e la versione sportiva GR Sport. Proprio su queste due varianti sembrano esserci i tempi d’attesa più lunghi.

Toyota Land Cruiser GR Sport

A peggiorare le cose c’è il fatto che Toyota ha interrotto la produzione della Land Cruiser per buona parte del mese di agosto a causa della mancanza di componenti. Le unità disponibili, quindi, sono limitatissime in tutto il mondo. Ad esempio, i concessionari australiani non riescono a consegnare le auto ai clienti perché dispongono esclusivamente di modelli da esposizione nei propri showroom.

Non si può nemmeno rivendere

Insomma, finora la nuova Toyota Land Cruiser sembra essere nata sotto una cattiva stella. La limitata produzione del modello ha spinto la Casa ad imporre un divieto di rivendita nei primi 12 mesi ai suoi acquirenti. La paura di Toyota, infatti, è che si crei un mercato parallelo speculativo e che la Land Cruiser possa finire nelle mani di alcuni gruppi terroristici.

In questo momento, la priorità del brand è soddisfare la richiesta interna giapponese prima di accontentare gli altri mercati. Nella speranza, però, che la crisi dei chip si attenui e che i ritmi di produzioni tornino ad un livello normale.