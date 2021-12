Nel mese di dicembre non ci sono soltanto offerte sulle motorizzazioni a benzina o ibride, ma anche sui motori a gasolio: ne è un esempio il BluedCi Renault da 115 CV, montato sull’ultima Megane berlina, ormai a fine carriera.

Solo con la permuta o la rottamazione di un veicolo usato di proprietà da almeno sei mesi, si può accedere al finanziamento Renault Easy, che comprende sconto sul listino e alcuni servizi.

Versando un anticipo di 7.000 euro, le rate mensili sono 36 da 188,92 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,64%); la maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito, ammonta a 11.990 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Le rate includono anche l’assicurazione sul finanziamento protetto, e un pack service che comprende tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance, e l’estensione di garanzia per tre anni o 60.000 km, quindi oltre il chilometraggio massimo previsto dall’offerta.

Vantaggi

Dal punto di vista delle economie, può avere un senso approfittare dell’offerta su un motore parco e brillante come il BluedCi a gasolio, e su un modello collaudato come la Megane quarta serie.

Interessanti sia il basso importo della rata mensile, circa 190 euro, che la buona abitudine di Renault di includere nell’esempio anche servizi e assicurazioni.

Svantaggi

Da qui a tre anni potrebbero esserci un po’ di rivoluzioni, dal cambio di modello alle nuove motorizzazioni: tra le diverse opzioni possibili, forse è il caso di pensare a una permuta dopo i tre anni. E’ indispensabile la permuta o la rottamazione, e bisogna conteggiare bene anche gli oneri finanziari.

In sintesi