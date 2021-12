La Morgan Plus 8 è famosa per essere una delle uniche vetture moderne a mantenere lo stile vintage da sportiva scoperta prodotta a mano degli Anni '30, seppur con una meccanica aggiornata con le tecnologie di oggi. Le prestazioni non sono mai mancate, ma l'asticella si è alzata con la nuova versione che diventa a tutti gli effetti la Morgan più potente di sempre: la GTR.

Ne esisteranno solo nove esemplari, tutti personalizzati facendo collaborare i proprietari direttamente col team Morgan, e quello Yas Marina Blue in foto è il primo prodotto in assoluto. La produzione a Malvern Link (Worcestershire, UK) delle nove unità previste sarà completato entro il primo trimestre del 2022.

La Morgan più potente

La Morgan Plus 8 in versione speciale GTR, come detto poco sopra, è a tutti gli effetti la Morgan più potente di sempre: il V8 originale è stato messo a punto e ha ricevuto un nuovo sistema di scarico, arrivando a una potenza di 380 CV.

Ad accompagnare la maggior potenza ci pensa l'estetica personalizzata, che nel caso dell'esemplare "Uno" si rifà alla storia di Morgan nel mondo delle corse: lo stesso colore Yas Marina Blue infatti rende omaggio alla prominente Plus 8 "Big Blue" degli Anni '90.

A differenziarla da una normale Plus 8 ci pensano soprattutto i cerchioni specifici a cinque razze con imbullonatura centrale monodado, ma non mancano passaruota rimodellati, ali e splitter anteriori e una zona posteriore ridisegnata. C'è anche un hardtop con presa d'aria per l'abitacolo, ispirata al mondo delle corse.

L'interno invece è caratterizzato da un nuovo disegno delle portiere, dai quadranti specifici GTR e, come optional, dai sedili da corsa in fibra di carbonio con imbracature. D'obbligo su una serie limitata, non manca la targhetta numerativa.

La piattaforma in alluminio è a sua volta un omaggio alla vettura da corsa, perché la Big Blue servì come banco prova per il primo telaio in alluminio levigato che sarebbe poi andato a sostenere i modelli Aero-8 e "Aero-Chassis" Plus 8.

La Plus 8 GTR è il secondo progetto speciale dell'anno per Morgan, dopo la Plus Four CX-T che nasce come sportiva tutt'altro che timorata dal fuoristrada alla rally maniera. La Casa inglese non si è pronunciata sui prezzi della GTR, anche perché tutti gli esemplari sono già venduti, ma per farsi un'idea basta pensare che la 6 cilindri standard Plus Six parte da un minimo di 84.995 sterline (99.000 euro al cambio attuale).