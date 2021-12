Anno 1993: l'Alfa Romeo 155 V6 TI iniziava la sua avventura del DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, il campionato tedesco per vetture turismo), terminando la stagione da dominatrice assoluta con Nicola Larini davanti a tutti in classifica piloti. Un successo storico per il Biscione, ottenuto grazie alla berlina di allora pesantemente trasformata e dotata di trazione integrale a scaricare a terra i 420 CV del V6 di 2,5 litri.

Un missile incapace però di ripetere il successo del debutto negli anni successivi, ma rimasto comunque negli annali e diventato tra i modelli motorsport più amati di Alfa Romeo. Il 2 febbraio Sotheby's ne metterà all'asta una del 1995 con l'iconica livrea Jägermeister.

La storia

Consegnata alla squadra satellite milanese dell'Alfa, Euroteam, per la stagione 1995 e assegnata a Michael Bartels, ex pilota di Formula 1 del Team Lotus, la 155 V6 TI con telaio 005 iniziò la carriera con un sesto posto ad Avus e la pole position a Helsinki, facendo ben sperare per il proseguio della stagione, continuata con pole e vittoria finale nella tappa di Diepholz. Purtroppo però i problemi dell'elettronica ne minarono l'affidabilità e la Alfa Romeo 155 V6 TI terminò 10° nella classifica generale, comunque davanti alla squadra ufficiale.

Peggio andò nel 1996: la 155 telaio numero "005" - passata al team J.A.S. Motorsport e con Bartels ancora al volante - terminò la stagione al 21° posto.

Dal quel momento iniziò un lungo periodo di riposo, fino al 2003 quando venne acquistata dalla Alpi Racing per poi passare, nel 2011, nelle mani del collezionista Piergiorgio Furlanetto e 6 anni dopo in quelle dell'attuale proprietario. Fu proprio lui ad affidarla agli specialisti Fabrizio Pandolfi, Lindlmaier Motorsortechnik e Scuderia GT per portare all'antico splendore rispettivamente telaio, motore e sospensioni, per un totale di 170.000 euro di lavori.

Il prezzo base dell'asta non è ancora stato comunicato ma, considerando l'ammontare dei lavori, non sarà certo la più economica del lotto.