Tanti ricorderanno il film “Fuori in 60 secondi”, in cui il protagonista si ritrova costretto a rubare una lunga serie di auto su commissione. Nella pellicola originale del 1974 il modello più complicato è una Ford Mustang gialla del ’71, mentre nel remake del 2000 con Nicolas Cage è l’iconica Eleanor, ossia una Shelby GT500 del 1967.

Quanto successo a Detroit lo scorso 12 dicembre si avvicina molto alla trama del film, ma in questo caso è tutto vero. Ben quattro nuove Shelby GT500 sono state rubate direttamente dall’impianto di produzione di Ford.

Colpo in stile Hollywood

La notizia è stata riportata da Metro Detroit News e racconta una vicenda davvero incredibile. I criminali avrebbero fatto irruzione nella notte direttamente nello stabilimento Ford di Flat Rock situato a circa 40 km di distanza da Detroit.

La banda avrebbe usato una Shelby GT500 per sfondare il cancello di sicurezza e aprire così la strada per gli altri tre esemplari. Stranamente, il sistema di videosorveglianza non avrebbe registrato nessun episodio sospetto.

Due Shelby ancora a “piede libero”

Rubare un’auto da un impianto di produzione, comunque, è una mossa molto azzardata. Gli esemplari hanno nel serbatoio pochissimi litri di carburante e spesso escono dalla linea di assemblaggio con una sorta di “modalità trasporto” che ne limita alcune funzioni elettroniche e, in certi casi, anche la potenza totale.

È forse per questo motivo che due Shelby sono state ritrovate abbandonate poco lontano dalla fabbrica. Altre due, però, sembrerebbero essere riuscite a sfuggire alla polizia. In qualche modo, i malviventi potrebbero essere riusciti a “sbloccare” le auto e a scatenarne tutte le potenzialità. E con una Shelby GT500 tra le mani di un pilota esperto anche la più veloce delle Volanti della polizia farebbe fatica a resistere all’inseguimento.

La muscle car è dotata di un 5.2 V8 sovralimentato da 770 CV ed è la Shelby più potente della storia. Capace di toccare i 100 all’ora da ferma in 3,3 secondi, può raggiungere i 290 km/h.