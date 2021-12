L’acqua è un elemento certamente affascinante. Nella nostra vita non possiamo farne a meno, ma dobbiamo sempre ricordare che quando si accumula in grandi quantità sprigiona una forza abbastanza potente da spazzare via persone, automobili e persino edifici.

Il proprietario di un’Audi A3 ha imparato questa lezione a proprie spese quando ha tentato, in maniera imprudente e rischiando la sua incolumità, di guadare un fiume in piena in Romania.

Una pessima idea

All’inizio del filmato si vede una persona attraversare la passerella che porta all’altra riva del torrente, un momento a cui segue uno scambio di battute tra la donna che tiene in mano la telecamera e il conducente. Quest’ultimo la invita a salire in macchina per riprendere direttamente l'impresa all’interno dell’abitacolo, ma lei, saggiamente, rifiuta.

A questo punto l’Audi comincia ad avanzare verso il fiume, ma prima che possa tentare qualsiasi manovra la forza dell’acqua prende il sopravvento. L’auto prova a muoversi in avanti, ma è subito trascinata via dalla corrente d'acqua che non permette in alcun modo il controllo del mezzo che sbanda verso destra.

Poteva andare molto peggio

Il conducente tenta di proseguire, venendo tuttavia portato verso la passerella contro la quale sbatte con il cofano, prima che l’impeto della corrente abbia la meglio e spezzi il piccolo ponte.

Per fortuna non ci sono state conseguenze fatali per l’uomo alla guida dell'Audi, salvato in un secondo momento dai vigili del fuoco mentre si trovava ancora seduto all’interno della sua A3. Non importa di quale mezzo si disponga, il video ricorda quanto sia pericoloso sfidare la forza della natura e in particolare modo di come l'acqua sia in grado di avere facilmente la meglio sulle auto.