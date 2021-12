È uno dei modelli di maggior successo nella storia del costruttore francese. Prodotta nella sua versione originale per più di trent’anni, dal 1961 al 1992, la Renault 4 verrà riproposta nel prossimo futuro in versione 100% elettrica.

Ritorniamo al passato per l’esemplare di cui vi vogliamo parlare oggi. Si tratta di una 4L che “Gringo”, un uomo argentino di 64 anni, ha personalizzato in maniera davvero particolare dotandola di una carrozzeria interamente realizzata in legno.

Utilizzati 300 kg di legno

Il risultato, bisogna ammetterlo, è davvero impressionante, soprattutto se si considera il fatto che è frutto di un lavoro artigianale. Il legno ricopre non solo la carrozzeria dell’auto, dal paraurti al portellone posteriore passando per il tetto, ma anche l’abitacolo, come si vede nell’immagine che riprende il volante, il cruscotto e i pannelli delle portiere.

Perfino i minimi dettagli della macchina sono stati lavorati in falegnameria. In totale la personalizzazione della Renault 4 ha richiesto l’utilizzo di 300 kg di legno, 80 kg di colla e di circa 12.000 viti per tenere insieme il tutto.

Va su strada

L’auto non è un semplice modello da esposizione, anzi, è perfettamente funzionante e viene guidata dal suo proprietario per le strade della città di Tucumán, attirando la sguardo di molte persone. Questa singolare creazione è stata realizzata dal signor Hector “Gringo” Morales sul vialetto di casa, a Villa Lujan, con l’aiuto di alcuni bambini del posto.

La sua intenzione è quella di donare la speciale Renault 4L a un'istituzione che si occuperà di esporlo, ma a quanto pare l’uomo vorrebbe realizzare altri progetti sulla base della vecchia utilitaria Renault. Nel caso non vediamo l’ora di ammirare le sue prossime opere.