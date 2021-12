Anche per il mese di dicembre, Suzuki continua a proporre varie agevolazioni, in collaborazione con finanziarie e assicurazioni. Anche per un SUV compatto come la Ignis Hybrid, le formule sono diverse, e permettono di variare il finanziamento anche aggiungendo alcuni servizi.

Rispetto ai mesi precedenti, lo sconto è comunque offerto dalla rete delle Concessionarie Suzuki, e non direttamente dallo Stato attraverso gli Ecoincentivi.

Come esempio, si può osservare l’offerta sulla Suzuki Ignis Hybrid 1.2 Cool, che dal listino iniziale di 17.350 euro viene a costare 15.750 euro. Versando un anticipo di 6.250 euro, dopo un mese si pagano le rate mensili da 99 euro (TAN 4,98%, TAEG 6.98%).

Al termine c’è la maxi rata da 7.571,44 euro, che si può rifinanziare comunicandolo entro 45 giorni dalla scadenza, con un importo totale massimo dovuto pari a 12.229,60 euro, e un TAEG non superiore al 7,16%.

A seconda della tipologia di finanziamento, possono essere inclusi nell’offerta tre interventi di manutenzione ordinaria, e con l’opzione NoProblem anche tre anni di assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

Per questa Ignis mild-hybrid, Suzuki propone innanzi tutto uno sconto iniziale di 1.600 euro: non male rispetto al prezzo iniziale. Colpiscono le rate basse, inferiori a 100 euro per tre anni, ed è un buon vantaggio poter ottenere alcuni servizi in più.

Non tutte le Case indicano i limiti massimi di spesa in caso di rifinanziamento della maxi rata finale: Suzuki lo fa, indicando anche il TAEG non superabile.

Svantaggi

L’anticipo di 6.250 euro è abbastanza alto: meglio pensare ad una permuta. L’esempio nel sito ufficiale potrebbe essere più ordinato: ci sono varie ripetizioni, ma manca anche qualche dato.

In sintesi